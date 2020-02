Marta Torné recupera una explosiva sesión de fotos en la que no podía parar de llorar

Marta Torné ha compartido u nas fotos de hace 14 años en las que aparece de lo más sensual. Lo que pocos podían imaginar, es que esta sesión fue muy dura para la presentadora, ya que no podía parar de llorar: "Me habían dejado y tenía roto el corazón".

Marta Torné ha compartido varias fotos suyas en bikini de hace 14 años, entre ellas, una portada de revista. A primera vista parece que la actriz y presentadora solo haya querido recuperar unas fotos de principios de su carrera, pero la historia va más allá.

Junto a la publicación, Torné explica justo lo que no se ve en estas fotos: "Año 2006 Recuerdo esta sesión de fotos con @stellopino @natalia_natalita y @miguelangelfernandezphoto que no podíamos hacer casi ningún disparo porque no paraba de llorar...".

Aunque Marta es toda una profesional y en las imágenes no puede apreciarse que estuviese llorando, la presentadora explica que "le habían dejado y tenía el corazón roto".

El post tiene cientos de comentarios entre los que encontramos el de personas conocidas, como Natalia Verbeke, Elena Furiase o Marta Hazas, que le dice: "Pues te sentaba muuuuy bien llorar. Más lloraría él con lo que se perdió, amiga". Opinión con la que coinciden la mayoría de los seguidores de Torné.