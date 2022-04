Un medicamento, entre los tres factores de riesgo que le provocaron el ictus a Hailey Bieber

Fue el pasado 10 de marzo cuando la modelo Hailey Bieber sufría un ictus que la obligó a permanecer ingresada durante varios días. La joven estaba desayunando con su marido, el cantante Justin Bieber, cuando comenzó a notar dolor y entumecimiento en el brazo.

"Estábamos hablando y así, de repente, sentí cómo una sensación muy extraña me iba recorriendo el brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos, y me acababa adormeciendo toda la mano. Pensé que estaba teniendo un infarto" , explica la propia Hailey en un vídeo que se ha grabado a sí misma y que ha titulado como "contando mi historia".

De esta manera, la modelo de 25 años pretende dar su relato en primera persona y así evitar especulaciones sobre su estado de salud. "He hecho este vídeo porque quiero contar la historia con mis propias palabras", prosigue Hailey, que en 12 minutos narra en términos generales qué fue lo que pudo desencadenar ese accidente cerebrovascular.

"Justin me dijo: 'Oye, ¿estás bien?'. Y yo no respondí, pero porque no estaba segura. Y luego volvió a preguntarme otra vez y ya cuando quise responder no podía hablar. El lado derecho de mi cara había empezado a caerse. No me salía ni una frase. No podía pronunciar una palabra", apunta.

Un coágulo de sangre que dejó sin oxígeno su cerebro

Según los estudios a los que se sometió una vez recuperada, los médicos encontraron un pequeño coágulo de sangre que se le había desplazado hasta su cerebro, lo que provocó una falta de oxígeno por un corto periodo de tiempo.

A este coágulo, denominado ataque isquémico transitorio o AIT, se le unen otros agentes externos que pueden ser factores de riesgo a la hora de sufrir un accidente cerebro vascular: la mezcla de píldoras antoconceptivas, un viaje largo de ida y vuelta a París y el covid.

Los tres factores que provocaron el coágulo de sangre: la píldora, el covid y un viaje largo

"La conclusión a la que llegaron fue que había tres motivos diferentes: primero, que había empezado a tomar píldoras anticonceptivas hacía muy poco tiempo. Que nunca debería haber tomado, porque además sufro de migrañas, y eso no lo había hablado con mi médico", explica Bieber.

El segundo motivo tuvo que ver con su contagio de covid poco antes del ictus. "Había contraído COVID recientemente y eso puso ser un factor", añade antes de apuntar a un tercer motivo.

"Había ido y vuelto a París en pocos días. Y estuve dormida durante todo el vuelo de ida y de vuelta, ni me levanté ni me moví. Ni se me ocurrió llevar medias de compresión. Así con todo, los médicos llegaron a la conclusión de que las tres cosas fueron la tormenta perfecta que me llevó a tener un pequeño coágulo de sangre", termina.

"Básicamente, es como tener un miniictus, aunque se sienta al cien por cien como tener un derrame. La excepción es que mi cuerpo fue capaz de resolverlo con rapidez y luego ya no tuve más problemas ni durante el resto de ese día ni en el tiempo que estuve en el hospital", asegura la modelo.