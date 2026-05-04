MEEK debuta con su próxima canción 'Beautiful Freeks' en Saturday Night Live

El programa Saturday Night Live (SNL) se ha convertido en uno de los más míticos de la televisión, tanto que posee versiones en varios países, incluido en Reino Unido.

En el formato de este país ha sido donde ha debutado la artista emergente MEEK, quien recientemente se hizo un hueco en las listas de éxitos de todo el mundo con su tema Fabulous.

Sin embargo, en esta ocasión la británica ha decidido utilizar este especio para promocionar su próxima canción Beautiful Freeks, la cual tan solo ha adelantado en redes y cantado en directo en algunos de sus shows más recientes.

La artista también interpretó su exitoso Fabulous y su actuación fue presentada por la actriz de Sex Education Aime Lou Wood.

Alzando la voz por la diferencia

En este nuevo tema, MEEK le dedica esta canción a todos aquellos que no la entienden como artista y persona: "Sí, me gusta beber y sigo fumando. Sí, soy muy poco guay y no tengo muchos amigos. Sí, soy lo que llaman una 'causa perdida', pero claro, nací para un público diferente".

Desde luego, es una carta de amor hacia sus fans, a los que llama FREEKS, y, en general, hacia todas aquellas personas de las que alguna vez se han burlado por ser diferentes.

Una artista en auge

A pesar de que empezó su carrera dentro de una banda y luego continuó en solitario con un nombre diferente al de ahora, MEEK siempre ha tenido muy claro que ha querido hacer música que tuviese un impacto real en los oyentes, y no solo que fuera pegadiza.

Probablemente, la complicada infancia que le tocó vivir le ayudó a marcar su carácter, convirtiéndose en una artista reivindicativa, que no tiene miedo a alzar la voz por los inadaptados y que ha sido capaz de moldear un estilo único.

Ahora, se encuentra en un momento de resurgir de su carrera, con un proyecto más firme y potente que también la ha llevado a actuar en espacios como The Tonight Show de Jimmy Fallon.