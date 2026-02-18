Quién es Meek, la nueva revelación británica (que además actuará en San Remo)

El Festival de San Remo, con más de 75 años de historia, se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los eventos de referencia para la elección de participantes para Eurovisión, siendo incluso más antiguo que el propio festival.

Tal es la importancia de este festival que suele reunir a grandes personalidades de la música italiana, como es el caso de Laura Pausini, que este año copresentará la gala.

Además, es muy común ver a artistas invitados en la gala, los cuales ofrecen pequeñas actuaciones que en ocasiones logran ampliar su proyección internacional. Este es el caso de la cantante británica MEEK, quien se espera que cante su nuevo y exitoso tema Fabolous.

Como es muy probable que no la conozcas, a continuación te contamos quién es esta promesa de la música.

Los traumas de su infancia

Georgia Meek no tuvo una infancia y adolescencia sencilla, pues sufrió de acoso escolar y tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres y la muerte de su padre.

Sin embargo, la joven descubrió su poderosa voz a los 14 años, llevándola a explorar la música durante su adolescencia, mientras sufría un deterioro de su salud mental. Aunque, como se dice, la música y el arte son catárticos, por lo que MEEK fue capaz de canalizar sus emociones y abrirse un camino brillante con su música.

Sus inicios

Nacida en el oeste de Londres, Georgia Meek comenzó formando parte de varias bandas alternativas, lo cual le permitió obtener el apoyo de periodistas como Huw Stephens y Shell Zenner y de la plataforma BBC Introducing.

No fue hasta 2017 que decidió iniciar su camino en solitario, lanzando su primer tema Bare, que fue aclamado por fans y crítica. En 2019, estrenó su primer EP Pop Culture, en el que destacaron sus canciones When You're Sober y Bones.

Estos dos últimos temas ganaron gran viralidad gracias a su aparición en el reality show Love Island, lo cual le dio uno de sus mayores picos de repercusión.

Su mayor éxito

Con el tiempo, la artista decidió cambiar su nombre a simplemente MEEK, lanzando en 2025 el tema Dancing in Love(junto con Alan Walker) y en 2026 su EP Fabulous, que contiene las canciones Fabulous, Brixton y I want love but not that much.

Entre estos lanzamientos recientes,Fabolous está siendo la que mayor repercusión está teniendo actualmente, una joya pop emotiva y llena de cánticos. Las teclas de piano, las exuberantes cuerdas, el ritmo potente y los cánticos del coro, sumado todo ello a su potente voz, crean un himno tan eufórico como épico que es imposible que no se te pegue.

La letra anima además a no venirte abajo a pesar de los golpes, a seguir mostrándote poderosa (y fabulosa), aunque te hayan roto el corazón o se hayan llevado todo tu dinero.

Su estilo musical

Normalmente, las canciones de MEEK comienzan con una nota potente, dejando bien claro que su objetivo no es crear arte del que pases de largo, sino uno que te cause un impacto.

"Siempre he tenido que aguantar. Siempre he tenido que abrirme paso a la fuerza a través de puertas cerradas. Eso es lo que moldea mi sonido. Sí, empezamos con una nota vocal potente para que la gente se gire y escuche. Sí, en el estudio les digo: "Denme unos molinetes de guitarra espeluznantes".

Tanto a través de su música como a través del apartado visual de la misma, MEEK quiere reivindicar la elegancia para todos y llegar a todos aquellos que se sientan unos inadaptados:

Aliada de la comunidad LGTBQ+

El tema Fabulous fue preestrenado en Ku Bar, uno de los locales LGBTQ+ más antiguos de la ciudad y ubicado en el barrio de Soho.

Según la propia cantante ha contado, con su música busca conectar con personas extranjeras y marginadas, incluyendo a la comunidad LGBTQ+.