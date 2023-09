Megan Thee Stallion y Justin Timberlake, a gritos en el backstage de los MTV VMAs 2023

Megan Thee Stallion y Justin Timberlakese intercambiaron palabras subidas de tono en el backstage de los MTV VMAs.

Justin, y su banda NSYNC, volvían de entregar el premio a Mejor canción pop a "la imparable Taylor Swift" cuando se cruzaron con la rapera y empezaron lo que parece una acalorada discusión que se ha convertido en uno de los momentos virales de la noche.

Los gestos de Megan Thee Stallion parecen indicar que la cantante estaba enfadada con Timberlake, aunque no hay confirmación. Ninguno de los dos artistas ha hablado al respecto, y varios testigos han negado a Variety que hubiese tensión entre los artistas. Fue más bien todo lo contrario.

Al parecer Megan Thee Stallion es gran fan de Timberlake y su encuentro en el backstage no le sirvió como para decir que se habían conocido.

"Él le dijo: 'Encantado de conocerte'. Y ella le contestó: 'No, no, esto no cuenta. Esto no cuenta. Tenemos que presentarnos de manera correcta'. Fue un encuentro muy tierno", dijo uno de los testigos a la publicación.

Otra persona corroboró esta misma versión: "Meg adora a Justin. Ella decía: 'No, no, no, nunca nos habíamos conocido antes'. Era la primera vez que se veían y ella estaba emocionada”.