El mensaje de apoyo de Toni Acosta por la polémica de Cristina Pedroche: "No entiendo los linchamientos".

"Yo. 51 años, dos partos, vida sana y mucho deporte". Con dos imágenes en bikini que muestran al completo el cuerpo de la actriz, Toni Acosta empezaba así un alegato en su cuenta de Instagram sobre su experiencia y opinión tras la polémica que ha envuelto en los últimos días a la presentadora Cristina Pedroche.

Después de dar a luz a su primera hija, Laia, con el chef Daviz Muñoz, la presentadora comunicó con todo lujo de detalles cómo ha vivido el parto y cómo está pasando el posparto. Tras un momento delicado ocasionado por los problemas de lactancia para darle el pecho a su recién nacida, la nueva introductora del programa de Antena 3 Password, que ha recuperado el antiguo formato de concurso, hizo públicas algunas imágenes donde mostraba el estado actual de su cuerpo, tres semanas después de haber dado a luz.

"3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️ Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación. 🙏🏽❤️", publicaba en su cuenta de X -más comúnmente conocida como Twitter-.

El revuelo posterior fue instantáneo. La gente respondió al consejo que dejaba la presentadora y criticaba su manera de tratar el tema, acusándola de defender una recuperación facilitada por sus posibilidades económicas y laborales, que le han permitido tomarse el tiempo necesario para alcanzar este cambio físico.

Dos días después llenos de comentarios negativos, Pedroche respondió a las críticas. Su reflexión empezaba destacando lo "agotador" que resulta "recibir todo este odio siempre". "No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tenga que quedar a nadie después de dar a luz", seguía, "hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío".

Antes de desear un feliz verano a todos -a quienes la critican y a quienes no-, la treintañera concluyó tajante: "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija". Ya en la propia publicación, la actriz canaria respondió a Cristina explícitamente mostrándole su apoyo: "ENHORABUENA por tu maternidad y por sentirte tan a gusto en tu cuerpo a tan poquito de parir. Amémonos tal y como somos. Eres muy inspiradora".

Unos días después, optó por desarrollar el discurso y escribir todo un alegato en su cuenta de Instagram: "Este año apenas he tenido tiempo de entrenar sin embargo antes de dormir o a primerísima hora de la mañana, antes de ir a grabar, (5.30 a.m.) hago una tabla de yoga y un poco de cardio", comenzaba contando.

"Mujeres, no pidamos perdón por cuidarnos, por gustarnos, por querer estar bien", especificaba la intérprete de Padre no hay más que uno. "A las tres semanas de parir (las dos veces) ya me metía en mis vaqueros. Y me hacía mucha ilusión abrochar ese botón y subir la cremallera. Sí, llámalo frivolidad o ego, a mí me hacía ilusión", explicaba en solidaridad con la exposición de su compañera Pedroche.

Más orgullosa ahora de su cuerpo que hace 20 años, Acosta también hacía referencia a los comentarios sobre el físico que pueden hacer mella en la seguridad de una misma: "Un día mi hermana me confesó que si yo al verla no le decía "Patri estás más delgada", ella se disgustaba. A partir de ese día cambié el piropo, o 'piropo tóxico de mierda' ahora le digo 'estás estupenda, Patri. Estas haciendo deporte?".

Acto seguido, la artista defendía lo más importante: "La idea es estar sana. SANAS. Estar a gusto en nuestro cuerpo: delgado o curvy" y hablaba sobre la batalla librada por quienes luchan contra la delgadez extrema: "Muchas flacas que me estén leyendo sabrán de lo que hablo. Tengo la voz de mi madre permanentemente en la mente dicendo: 'Tu come, Toni".

Finalmente, la actriz concluía: "No entiendo los linchamientos. Me peleo con ellos. Se habla de salud mental hasta que aparece un motivo absurdo para linchar a alguien. Alguien con fama y éxito casi siempre", defendía Acosta.

"Mi lema de vida: 'sé amable con todo el que te encuentres porque cada uno está librando su propia batalla", terminaba su mensaje.

Un bonito gesto de apoyo contra el linchamiento sufrido con frecuencia en redes sociales por quienes acumulan miles de seguidores en sus cuentas.