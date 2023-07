Cristina Pedroche revela los problemas con la lactancia de su hija Laia: "Me enfrentaba a cada toma con miedo"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya son padres primerizos. Hace un par de semanas, llegó al mundo su pequeña Laia en un hospital madrileño y desde el primer momento recibieron mucho apoyo en sus redes sociales.

No está siendo todo de color de rosa y la propia humorista ha compartido en Instagram varias imágenes y un texto en el que ha confesado está teniendo problemas con la lactancia. Por ello, se está poniendo hojas de lechuga en los pechos.

"Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel, porque antes no hubiera podido", ha comenzado diciendo. La colaboradora de Zapeando ha hablado sobre la lactancia: "Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué “fácil” parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales".

Cristina Pedroche ha continuado defendiendo que "parecía que lo tenía controlado pero no", explicando que "cuando nació se enganchó perfectamente pero ella no prestaba mucha atención al agarre, solo le interesaba que mamara y le daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darle problemas y en seguida le salieron dos grietas, una en cada teta".

"Lactancia, qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué “fácil” parecía"

Bastante emocionada, ha recalcado que "se enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...".

"Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal", ha aclarado.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están trabajando mucho para sacar adelante a su primera hija porque no es lo mismo leer sobre el tema que enfrentarse a ello realmente.

¡Mucha suerte a los dos!