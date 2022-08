Mercedes Milà recibe un pronóstico más grave tras su caída: "No he dado crédito con el resultado"

Mercedes Milà sufrió una caída hace unos días mientras hacía una ruta en bicicleta durante sus vacaciones en Francia. Ella misma informó de lo sucedido, explicando que mientras hacía una ruta por el bosque un tábano se le acercó y le picó. Al intentar defenderse, perdió el control del manillar y cayó en una zarza que tenía "maderas y cosas dentro".

"Ahí noté al caerme que me rompía el hombro. Costó mucho sacarme de la zarza y me llevaron al hospital, donde me hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto", continuó explicando en sus redes sociales, asegurando que los médicos le habían dicho que se trataba de una rotura limpia y que no necesitaría cirugía.

Sin embargo, el diagnóstico real es muy distinto del que le dieron inicialmente los médicos franceses. "Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me haga un TAC hoy. No he dado crédito con el resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que teía una rotura limpia que no requería operacin y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", ha explicado a través de Instagram Stories.

"William Levy y yo nos quedamos sin vacaciones", ha añadido con su característico sentido del humor haciendo un guiño al actor cubano, a quién entrevisto recientemente.