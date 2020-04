Michael Bublé versiona 'Gotta be patient' de los barceloneses Stay Homas

Tres amigos, una azotea en Barcelona, una guitarra y una percusión improvisada con un barril. Así se grabaron hace ya más de un mes los músicos Guillem Boltó, Rai Benet (del grupo Búhos) y Klaus Stroink (de Doctor Prats) para deleitar a sus seguidores con música durante el confinamiento. Se pusieron el nombre de 'Stay Homas' y probablemente se parte del único grupo musical nacido en durante la pandemia.

El improvisado grupo de amigos-músicos se grabó interpretando 'Gotta be patient', un tema compuesto por ellos mismos, un canto optimista cuando la cuarentena comenzaba y todavía no sabíamos qué nos depararía el futuro. Ya en ese momento el cantante Michael Bublé los compartió en sus redes sociales, algo que dejó asombrados a los catalanes, que siguieron día a día con sus 'Confinations', una serie de sesiones musicales grabadas en su terraza con la colaboración de diferentes artistas. "¡No sé quiénes son, pero me han puesto una sonrisa en la cara y espero que hagan lo mismo por vosotros!", escribía el cantante en su perfil oficial en Twitter en aquel momento.

Ahora, un mes después de haberla descubierto gracias a un amigo argentino, Michael Bublé ha demostrado que todavía no se ha podido quitar la canción de la cabeza. El cantante ha optado por versionarla junto a los músicos Barenaked Ladies y Sofía Reyes, que canta en castellano.

"Michael Bublé nos ha hecho una 'cover'; en fin vivimos en una simulación", anunciaba la propia formación catalana en un mensaje en Twitter en el que redirigen al vídeo colgado a su vez por el canadiense en su canal de Youtube.

