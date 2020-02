Michael Bublé visita a los gorilas del zoo para cantarles en directo: "Deja de comer eso"

A los gorilas del zoológico Weribee Open Range de Australia les encanta escuchar el álbum de Navidad de Michael Bublé, así que el cantante se desplazó hasta allí para regalarles una actuación en directo. Aunque la mayoría de los mortales solamente escuchan 'All I Want For Christmas is You' durante las fiestas, estos primates podrían escucharla todo el año.

El cantante de 44 años ofreció un pequeño recital en presencia de los gorilas, que aunque no miraron mucho para él, sí disfrutaron mucho con el tono de voz de Bublé. "Deja de comer eso", le dice el cantante, muy divertido, a uno de los primates.

"Cuando ponemos los discos de Michael Bublé, los gorilas comienzan a gruñir de placer instantáneamente y se sienten tranquilos y relajados. Nuestra teoría es que los tonos bajos con los que canta Bublé imitan los sonidos que los gorilas emiten cuando sienten placer". Esta es la explicación que el guarda del zoológico, Ben Gulli, tiene para explicar la 'pasión' de estos primates por la música del canadiense.

"Fue asombroso, su reacción fue asombrosa", aseguró Bublé después de interpretar varios temas.

El artista ha estado de gira por Australia con una orquesta de 36 músicos, pero por desgracia la banda no acudió al zoológico.