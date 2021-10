Michael Jackson traumatizó a su hijo Prince cuando era niño con la historia que le contó de 'Thriller'

El videoclip de Thriller , probablemente el más famoso de Michael Jackson , marcó la infancia de Prince Jackson. El joven de ahora 24 años vivió traumatizado por la historia que su padre que su padre les contó la primera vez que vieron el vídeo. "Me dejó aterrorizado", ha revelado sobre la broma que les contó el rey del pop.

Prince Jackson, el hijo mayor de Michael Jackson, ahora de 24 años, ha sacado a la luz un trauma infantil. El videoclip de Thriller, en el que su padre se convertía en una zombie, lo traumatizó cuando era niño. Y la culpa no la tiene el videoclip grabado en 1982, la culpa al tiene el rey del pop.

La primera vez que Michael Jackson vio el vídeo con sus hijos bromeó diciéndoles que la historia podría ocurrir en la vida real.

"Fue un momento muy traumático para mí, me dejó aterrorizado", contó Prince Jackson en conversación con The Mix. "Cuando acabamos de ver el video, mi padre nos dijo: 'Deben tener cuidado, ya saben que no pueden estar cerca de mí cuando haya la luna llena. Esto es real'".

En el vídeo, que costó medio millón de dólares, se cuenta una historia ambientada en los años 50. Un joven llamado Michael va en coche con su novia y se quedan sin gasolina en el coche cerca de un bosque oscuro. Ya en el bosque le cuenta a su novia que es diferente. Entonces aparece la luna llena, se transforma en hombre lobo y ahí surge el trauma de Prince Jackson.

Pasado el trauma, el videoclip de Thriller sigue presente en la vida los hermanos Jackson. En 2011, dos años después de morir el cantante, su hija Paris (ahora de 23 años) lució la famosa cazadora en el concierto homenaje al artista en Cardiff.

Prince, Blanket y Paris Jackson en 2011 // Getty Images

A la cantante y actriz no le ocasionó ningún trauma el videoclip y la broma de su padre (al menos que se sepa), pero sí le marcaron los miles fotógrafos que le persiguieron durante su infancia.

El pasado junio reveló que padece ansiedad y trauma a largo plazo por soportar innumerables clics de cámaras de paparazzi desde que era niña.

“Sufro alucinaciones auditivas a veces con clics de la cámara y paranoia severa y he estado yendo a terapia por muchas cosas, esto incluido”, contó. “Puedo oír el crujir de una bolsa de basura y estremecerme de pánico. Creo que es un trastorno de estrés postraumático estándar”.