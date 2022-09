Miki Nadal habla de cómo es su día a día siendo superdotado

Este jueves Miki Nadal cumple 55 años. El cómico es de sobra conocido por su faceta humorística pero hace unos meses daba la sorpresa al alzarse junto a Juanma Castaño como ganador de MasterChef Celebrity, un reconocimiento que demuestra sus dotes para la cocina. No es fácil convencer los exquisitos paladares de los jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Esta victoria le ha abierto nuevos caminos. Además de sus colaboraciones habituales en Zapeando y otros programas de humor, Nadal se ha pasado al rol de presentador en formatos culinarios como Cinco Tenedores.

Quién se lo hubiese dicho a ese joven que debutó junto a Pepe Navarro La sonrisa del pelícano en 1997, donde aterrizó cuando era un estudiante de Derecho, una carrera que dejó para realizar el Servicio Militar y después centrarse en la televisión.

El coeficiente intelectual de Miki Nadal

Lo contó en Zapeando el pasado mes de junio. El humorista desveló que tenía un cociente intelectual de 139, una cifra bastante superior a la media, que se sitúa entre los 90 y los 109 puntos. Además, pertenece a la Mensa, una asociación internacional de personas superdotadas.

"Esto es como el color de los ojos. ¿Se te va cambiando durante la vida? No. Esto una capacidad que no se va renovando. Si la usas, bien, y si no, pues también. Es como si tienes unas piernas muy buenas para correr 100 metros, pero si estás en el sofá no vas a correr 100 metros en la vida, eres un zoquete gordo", aseguraba.

De este modo, Miki Nadal no considera que ser superdotado signifique acumular muchos conocimientos. Para él no tiene nada que ver una cosa con la otra.

"La gente cree que por tener una alta capacidad intelectual también tienes una cantidad de conocimientos equiparables a una enciclopedia. Y eso es confundir inteligencia con conocimientos... No tienen por qué ir de la mano", señala ahora en una entrevista con El Mundo, en la que además ha matizado que no se siente "nada distinto a los demás".

La dulce espera de su segunda hija y su posible boda

Miki Nadal se convertirá en padre de nuevo junto a Helena Aldea, con quien comenzó una relación en marzo de 2021. Se conocieron unos meses antes, en julio de 2020.

Los presentó Cristina Pedroche en StreetXo. La joven alicantina, de 34 años, tiene un negocio de moda junto a su hermana, la tienda Capriche de Alicante, de la que Pedroche es embajadora. Además cuenta con una marca de ropa propia llamada Caótica.

Ahora Helena Aldea está embarazada y Nadal está entusiasmado por la llegada de su segundo retoño.

"Estoy preparado. Que un embarazo dure nueve meses te da la oportunidad de ir asimilando y preparando la realidad sin prisas. Y sí, estoy preparado para cambiar pañales, porque cambié muchísimos con Carmen, mi primera hija. Soy rápido y limpio. Han pasado ya cinco años desde que dejó de usarlos, pero esto no se olvida. Seguiré haciéndolo día tras día y noche tras noche", asegura a LOC.

Su noviazgo con Aldea quedará sellado para siempre en un compromiso que todavía no tiene fecha. Aunque Miki Nadal hincó rodilla e hizo la proposición, todavía no han formalizado los trámites del enlace.

"La petición existió y la conformidad también. A partir de ahí, lo demás está en el aire. Será el año que viene o dentro de tres, no se sabe. Primero la llegada de nuestra croqueta y, lo demás, ya si eso... Pero me gustaría una boda íntima, pequeñita, con poca gente, muy divertida y romántica a la vez", ha aclarado. Croqueta es el cariñoso mote que Helena Aldena y Miki han puesto a su bebé no nato.

"Estoy viviendo la mejor época de mi vida y quiero que el mundo se entere", dijo en su cuenta de Instagram cuando anunció su doble paternidad.

Miki Nadal ya es padre de una niña de seis años. Carmen es la hija del humorista y Carola Escámez. Nació en mayo de 2015 y en 2019 sus padres se separaban e iniciaban un complicado proceso de divorcio.