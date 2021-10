Miki Nadal tenía 20 años cuando debutó en televisión de la mano de Pepe Navarro. Su primer trabajo fue en La sonrisa del pelícano en 1997, donde aterrizó cuando era un estudiante de Derecho, carrera que dejó para realizar el Servicio Militar y después centrarse en la televisión.

Desde aquel debut en 1997 no ha parado de cosechar éxitos. El último, su paso por el programa MasterChef Celebrity, que compagina con sus tardes en Zapeando, el programa de laSexta que podría decirse es como su segunda casa.

El humorista de 54 años es, junto a Cristina Pedroche, uno de los rostros más veteranos del programa. Ambos llevan desde el inicio en 2013. Habían coincidido antes en Sé lo que hicisteis..., también de laSexta, y desde entonces mantienen un gran relación. De hecho, fue ella quien le presentó a su actual novia. Helena Aldea es íntima amiga de Cristina Pedroche.

La relación de Helena Aldea y Miki Nadal

"Contigo siempre es verano". Es la frase con la que utilizó Miki Nadal para presentar a su novia, la periodista Helena Aldea, a sus seguidores de Instagram el pasado mes de agosto.

La conoció gracias a Cristina Pedroche. La joven alicantina de 34 años, con quien empezó la relación en marzo de 2021, tiene un negocio de moda junto a su hermana, la tienda Capriche de Alicante, de la que Cristina Pedroche es embajadora. Además cuenta con una marca de ropa propia llamada Caótica.

De la relación entre ambas dio cuenta Pedroche el pasado septiembre en Zapeando cuando frenó las bromas de Miki Nadal y Dani Mateo: "A mí me da rabia porque su chica es una de mis mejores amigas y me da rabia que haga este tipo de humor".

El complicado divorcio de Miki Nadal y Carola Escámez

Antes de esta relación, Miki Nadal atravesó un complicado proceso de divorcio, que incluyó una condena de 20 días de trabajos a la comunidad para el humorista por un delito de vejaciones leves a exmujer Carola Escámez.

Miki Nadal y Carola Escámez se casaron en 2014 y un año después fueron padres de su primera y única hija, Carmela. Cinco años después de la boda, en 2019, anunciaron su separación y en enero de 2021 dieron por finalizada la batalla legal al firmar el divorcio.

Fueron casi dos años de tensión que terminaron pactando un acuerdo de custodia compartida.

Carmela, la hija de Miki Nadal

Carmela es la hija de Miki Nadal y Carola Escámez. Nació en mayo de 2015 y en 2019, en pleno proceso de separación, le regaló un verano inolvidable a su padre.

"Lo que hemos disfrutado este verano el uno del otro no lo olvidaré en lo que me quede de vida. Han sido 21 días de cubos llenos de arena, risas y juegos. Y amigos...muchos amigos y familia que nos han acompañado y con los que hemos crecido este verano los dos", le escribió al terminar sus días de descanso en las playas de Calpe y Altea.

Cuatro kilos en el confinamiento

Los cambio físicos de Miki Nadal han sido motivo de noticia en numerosas ocasiones. Tras el confinamiento, él mismo contó en Zapeando que se había pasado de la raya comiendo: "He ensanchado, ¡he pillado cuatro kilos!".

Eso fue en a finales de abril de 2020, dos años después de mostrar en redes los resultados de su proceso de transformación que empezó el 18 de marzo de 2018.

En total perdió casi nueve kilos en menos de cuatro meses y consiguió que no le costase hacer ejercicio físico. "Como resultado final no es ni medio bueno pero como comienzo no está nada mal... No solo han conseguido que no me dé pereza hacer deporte si no que voy motivadísimo y además han conseguido cambiar mis hábitos alimenticios y mis rutinas de ejercicio" escribió en Instagram al compartir una foto del antes y el después. "Después de las vacaciones seguiré progresando. El bicho de lo salud ya me ha picado...Estoy más sano, más ágil, más delgado, más fuerte y más feliz".