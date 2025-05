Miley Cyrus interpreta en directo por primera vez 'More to lose'

Miley Cyrus canta 'End Of The World' en un evento privado de David Letterman en el Chateau Marmont | Netflix

Miley Cyrus sigue calentando el ambiente de cara al lanzamiento de su nuevo álbum, Something beautiful, el próximo 30 de mayo y ha mostrado por primera vez cómo suena en directo More to lose, su último single adelanto.

Lo ha hecho en el popular show de Jimmy Kimmel, totalmente acompañada de una banda de músicos y con violines de fondo, envuelta en un bonito vestido negro y con un gran despliegue lumínico.

"Intento mantener una perspectiva única. Añado mis armonías, improvisaciones al final, pero es más una canción que narra una historia y no quiero que se interrumpa, se piense demasiado ni se busque la perfección", ha indicado en su última entrevista con el experto Zane Lowe, "nunca quise que 'More to Lose' fuera perfecta, quería que sonara significativa y emotiva".

Something Beautiful, además de contar con colaboraciones de la talla de la modelo Naomi Campbell y la cantautora Brittany Campbel, llegará acompañado de un álbum visual, con un estreno mundial previsto para el próximo 6 de junio en el Festival de Cine de Tribeca.

"Una experiencia visual única… que incluye 13 canciones originales del próximo álbum. Una ópera pop única, fruto de la mente de Miley Cyrus", han indicado acerca de este novedoso proyecto en el que Miley Cyrus ha colaborado con Jacob Bixenman y Brendan Walter en la dirección.