Miley Cyrus envía un mensaje a los que están tristes por Navidad: "Incluso en una casa llena, me sentía sola"

Fue en la Navidad del año 2015 cuando Miley Cyrus estrenó 'My Sad Christmas Song', (Mi Triste Canción de Navidad), un villancico en el que hablaba de lo raro que resulta sentirse triste en unos días en los que todo el mundo sonríe, celebra y se abraza.

Las Navidades pueden convertirse en una época complicada para los que tienen pocos recursos, para los que han perdido seres queridos o simplemente para los que se sienten solos e incomprendidos. A y es a todos ellos a quienes Miley ha querido enviar un mensaje de ánimo y esperanza.

"Una triste canción de Navidad que escribí unos años antes de las vacaciones. Me sentía como una mierda porque no podía estar con la persona que amaba. Incluso con una casa llena de familiares y amigos, todavía me sentía sola. Así que si alguien no se siente importante, ¡alguien que esté leyendo esto ahora podría relacionarse! Si te sientes solo esta temporada, ¡solo tienes que saber que ESTÁS COMPLETAMENTE HECHO DE MAGIA! ¡Eres tan especial como un copo de nieve, maravillosamente único y espero que dentro de tu alma sientas luz, esperanza, paz y alegría sabiendo lo increíble que eres! ¡El amor siempre gana!", escribía en su cuenta de Instagram.

El mensaje, aunque es esperanzador y probablemente sea muy agradecido por los fans de Miley, deja bastantes dudas en el aire. ¿Se trata de un alegato LGTBI? Las palabras "no podía estar con la persona que amaba" han despertado las dudas. ¿Habla de su exmarido Liam Hemsworth?, ¿o se refiere a un tercero en discordia?

