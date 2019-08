Miley Cyrus se enfada y aclara en Twitter por qué ha roto con Liam Hemsworth

Ya han pasado casi dos semanas desde que se conoció la noticia de la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, después de ocho meses de haberse dado el 'sí quiero' el pasado mes de diciembre. Desde entonces, no ha dejado de rumorearse que uno de los motivos de la ruptura fuese una tercera persona, algo que la artista ha querido aclarar en Twitter.

Miley afirma que "no tiene nada que ocultar", por lo que ha explicado a través de un hilo de mensajes en Twitter la razón por la que ambos artistas decidieron dejar la relación.

"Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis fans a los que quiero y el público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar.

No es ningún secreto que he estado de fiesta toda mi adolescencia y al principio de mis 20. No solo he fumado, sino que he abogado por la marihuana, he experimentado con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar con MDMA y meterme rayas en el baño.

La he cagado y he engañado en mis relaciones cuando era joven. He perdido un contrato millonario con Walmart por fumar en bong. Me echaron del hotel Transilvania por comprarle a Liam un pastel en forma de pene para su cumpleaños y lamerlo.

He cantado desnuda sobre una bola de demolición. Probablemente hay más desnudos míos que de cualquier otra mujer en la historia Internet.

Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí. No hay ningún secreto que descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ti, pero la conclusión es que HE CRECIDO.

Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por hacer trampa. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré. PERO en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma para dejar atrás una vida anterior. Estoy más saludable y feliz de lo que he estado en mucho tiempo.

Puedes decir que hago twerking o fumo marihuana, pero no soy una mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven"

Muchos usuarios en Twitter han querido contestar a la cantante a través de redes, sobre todo para mandarla mensajes de apoyo y "mucha suerte en tu nueva vida".

"Yo siempre respetaré tus decisiones y siempre te voy a apoyar ante todo lo que hagas mi reina", decía otro usuario en Twitter.