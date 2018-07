Miley Cyrus se masturba para ahuyentar a sus enemigos

¡HATERS AWAY!

Miley Cyrus ha vuelto a subir una de sus famosas fotos a Instagram, pero esta vez no está desnuda, sino que ha colgado una foto tocándose la pepa con un divertido mensaje: "Una masturbación al día mantiene a los enemigos lejos". ¿Qué dices, que no has visto la foto? ¡Pues no esperes más!