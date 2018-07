Miley Cyrus recrea una felación a Bill Clinton en su concierto en Vancouver

Miley Cyrus se ha superado a sí misma al inicio de su concierto en Vancouver fingiendo practicarle sexo oral a un falso Bill Clinton mientras sonaba Party in the USA. Sin duda una buena manera para que hablen del comienzo de su gira Bangerz Tour .

¿Pensabas que la gira Bangerz Tour de Miley Cyrus iba a estar repleta de twerkings y lenguas? Pues si, no te equivocabas, pero aún hay más.

La intérprete de Adore you se supera a sí misma fingiendo una felación a Bill Clinton para rememorar el affair entre el ex Presidente de los Estados Unidos y la becaria Monica Lewinski en el Salón Oval.

Al incio de su concierto en Vancouver y mientras suena Party in the USA, Miley se pasea por el escenario lleno de bailarinas y en el que aparece un falso Bill Clinton vestido con traje y una máscara con la cara del ex Presidente. Miley se para frente a él, se agacha, le acaricia la entrepierna y finge practicarle sexo oral.

Este momento dura pocos segundos pero seguro que da que hablar durante mucho tiempo y es una gran promoción para el inicio de su gira Bangerz Tour.

¿Qué nos tendrá preparado para su paso por Barcelona el próximo 13 de julio?