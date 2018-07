Miley Cyrus se graba mientras se toca en 'Adore you'

Miley Cyrus estrena el vídeo de su tercer single Adore you y, como ya preveíamos en los teasers que lanzó vía Instagram ; podemos ver a la ex niña Disney tocándose entre las sábanas en ropa interior mientras interpreta el tema. Si ya saltaron las alarmas con Wrecking Ball intuimos que la polémica de Adore you va para largo...

Miley Cyrus en el vídeo de 'Adore you' / europafm.com

Nada nuevo que no esperásemos en el vídeo de Adore you, el nuevo single de Miley Cyrus. Su ya más que explotada imagen de chica rebelde y liberal está dejando de sorprendernos, aunque esto no hace que se deje de hablar de ella.

Para el tercer single de Bangerz Miley ha decidido meterse en la cama con la cámara de vídeo en una mano y la otra dentro de su ropa interior. Y en eso consiste todo el videoclip, en ver a la ex niña Disney tocándose desnuda entre las sábanas o en la bañera. Aunque en la bañera si que va vestida. (Paradojas de la vida).

Y es que si no hubiesemos tenido suficiente con su fiesta con osos de peluche y besando a muñecas en We can't stop o lamiendo martillos mientras se balanceaba desnuda sobre una bola de demolición en Wrecking Ball, ahora Miley quiere que la veamos dándose placer.