La millonaria deuda de Bruno Mars con un casino de Las Vegas

El éxito profesional de Bruno Mars en la música parece que no le acompaña en sus finanzas. El artista, uno de los más destacados de la última década gracias un estilo personal que ha creado éxitos como Just the Way You Are o When I Was Your Man, habría generado una deuda de 50 millones de dólares con MGM Resorts International, según ha declarado una fuente cercana al medio News Nation.

Tal y como destaca esta misma fuente, “básicamente, MGM es su dueño”, pues Bruno Mars mantiene un acuerdo de residencia con el complejo de ocio desde 2016.

A pesar de que, según las informaciones reveladas, el artista genera alrededor de 90 millones de dólares al año a través de su compromiso con MGM Resorts International, una parte significativa de esta cantidad acabaría dedicada a reducir la deuda del cantante.

Tal y como se ha indicado, Bruno Mars “solo ganará 1.5 millones de dólares por noche después de impuestos”, han aclarado en relación a la productividad de las actuaciones del autor de That’s What I Like en el complejo Park MGM en Las Vegas.

[[H3:Más conciertos en el ‘resort’]]

Estas circunstancias parece que están detrás del aumento de compromisos de Bruno Mars con MGM, que ha publicado recientemente nuevas fechas de su residencia en Las Vegas, programadas entre abril y septiembre de 2024.

Además, uno de los proyectos compartidos entre el artista y el complejo de ocio consiste en la creación de un bar de cócteles en el resort Bellagio llamado The Pinky Ring. Sin embargo, queda por ver cómo se desarrolla el plan con la tensa relación que une en la actualidad a Bruno Mars y MGM.

Una afición que viene de lejos

Esta información se suma a otras pasadas que relacionan a Bruno Mars con una poco saludable afición a los juegos de azar.

De hecho, el artista se ha referido en alguna ocasión a las partidas de póker como una fuente de ingresos para pagar el alquiler y otras necesidades básicas durante sus primeros años en Los Ángeles.

Según ha trascendido en el medio Celebrity Net Worth, Bruno Mars acumula un patrimonio neto cercano a los 175 millones de dólares tras una carrera en la que, tan solo con sus últimas giras pertenecientes a sus álbumes Unorthodox Jukebox y 24K Magic, habría recaudado 156.4 y 300 millones de dólares respectivamente.

Queda por ver cómo afronta el artista el pago de esta deuda millonaria y como afecta su afición al juego a futuros proyectos musicales.