Te interesa Jennifer Lopez comparte una foto de su vestido de novia tras su boda con Ben Affleck

Un comeback tan importante como el que ha tenido la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck casi 20 años después se merecía una boda —dos bodas, mejor dicho— por todo lo alto.

Tras una ceremonia de lo más íntima en Las Vegas, el pasado fin de semana la pareja volvió a darse el 'sí, quiero' en Giorgia, Estados Unidos. En este segundo enlace, JLo lució nada más y nada menos que tres preciosos vestidos de novia de la firma Ralph Lauren.

Las joyas del primer vestido: 92.000 euros

Pero eso no es todo. Para completar los look, la diva del Bronx lució una espectacular colección de joyas valorada en más de dos millones de euros. Durante la ceremonia, Jennifer lució unos pendientes de perlas con unos pequeños diamantes de la firma Mikimoto, valorados en 53.000 euros, según recoge la página Page Six. La cantante contó con esta misma firma para el anillo con forma de flor que lució en su mano derecho, cuyo precio asciende a los 39.000 euros.

Las joyas del segundo vestido: 85.000 euros

Jennifer Lopez lució un precioso vestido candelabro de perlas adornado con cristales de Swaroski. La novia lo complementó con unos discretos pendientes de botón, también de la firma Mikimoto, valorados en 85.000 euros.

Las joyas del tercer vestido: dos millones de euros

Pero sin duda, la joya de la corona llegó con el tercer vestido, un diseño de corte sirena con el que cerró la noche y que también estaba decorado con cristales de Swaroski en distintos tamaños. Para este look, escogió unos impresionantes pendientes de diamantes en forma de gota de 27 quilates hechos a medida de la firma Samer Halimeh, y valorados en dos millones de euros.