Miri Pérez, de Masterchef, muestra sus heridas tras un grave accidente de moto

"Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante". Con esta declaración, Miri Pérez-Cabrero, de 28 años, ha anunciado a sus seguidores el trágico accidente que sufrió el domingo 29 de mayo y que le ha dejado el rostro destrozado.

La exconcursante de la quinta entrega de MasterChef circulaba con su moto por la capital cuando un coche le arrolló y se marchó enseguida, sin auxiliarla pese a la gravedad del accidente. "He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca", ha contado a través de redes sociales.

No obstante, se dio aviso rápidamente a los servicios de emergencias sanitarias y una ambulancia trasladó a la joven al Hospital de la Princesa en Madrid, donde fue atendida. Pese a que su estado no reviste gravedad, tiene hematomas en los ojos y heridas en la nariz y en los labios.

Miri Pérez muestra sus heridas tras un grave accidente de moto // Instagram @miriperezc

Una vez atendida, la joven aprovechaba para dar las gracias en redes sociales: "En el hospital me han atendido y curado y dado mucho cariño. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", ha escrito en sus historias de Instagram. A pesar de que podría haber tenido consecuencias más importantes, todo ha quedado en un susto.

Afortunadamente, todo ha quedado en una mala experiencia y en un mal trago. Ahora, la autora de Las recetas de Miri, debe descasar y recuperarse poco a poco de sus heridas y del golpe emocional, ya que como informaba a través de redes sociales, está "triste y tiene miedo".