Misma ropa y misma pose, pero distinta talla: dos modelos triunfan en Instagram con su mensaje 'body positive'

Sarah Tripp y Dani Austin son dos jóvenes influencers que han decidido utilizar sus cuentas en Instagram para aportar un mensaje positivo y no discriminatorio en las redes sociales.

Ambas son jóvenes, guapas y estilosas, pero hay una gran diferencia entre ellas. Mientras que Dani utiliza una talla 0 (la 32 española), Sarah lleva una 12 (que equivale a nuestra 44). A pesar de la gran diferencia que existe entre ambas, las dos jóvenes reciben mensajes ofensivos e insultos.

Así, las dos jóvenes han querido posar juntas para contar su historia y animar a los usuarios de las redes a tener un comportamiento más amable, ya que detrás de cada pantalla hay una persona.

Tanto Dani como Sarah han sufrido body shaming. A una la llaman "anoréxica", porque "parece que necesita comer"; y a la otra la califican de "obesa" porque su apariencia física "no es sana". Todo esto son comentarios y mensajes de personas que probablemente no las conozcan y no sepan cómo es su alimentación o su estilo de vida. Es decir, personas que no tienen derecho a insultarlas por su físico.

Cada una de ellas ha querido compartir en su texto la situación que vive la otra, para que los usuarios noten "la incoherencia". Sin embargo, esto no es ninguna incoherencia. Independientemente del insulto que les dediquen, las dos jóvenes están sufriendo 'body shaming' y quieren pararlo.