Molly Shannon denuncia que el actor de 'Arnold' la acosó sexualmente: "Me puse firme y lo empujé

La actriz Molly Shannon ( Saturday Night Live ) se ha sincerado sobre sus inicios y ha sacado a la luz un desagradable episodio de acoso sexual que vivió con Gary Coleman, el protagonista de la serie Arnold . Lo ha contado con todo detalle en una entrevista en The Howard Stern Show . "Seguía y seguía. Lo intentaba una y otra vez".

Este episodio ocurrió hace décadas pero la actriz Molly Shannon (Saturday Night Live) ha decidido sacarlo ahora a la luz. Sucedió muy al principio de su carrera, según ha contado en una reciente entrevista en The Howard Stern Show.

En esa época la actriz de 57 años compartía representante con Gary Coleman, al que recordarás seguro por la serie Arnold. Un día su agente le dijo que el actor, fallecido en 2010 a los 42 años, quería conocerlo y a partir de ahí organizó un encuentro en la habitación del hotel en el que Coleman se hospedaba.

El representante los dejó solos y ahí Shannon se enfrentó a esta nada agradable experiencia. Coleman empezó diciéndole cosas dulces y en seguida la situación se tornó complicada. Primero intentó rechazarlo de manera educada, pero los intentos de la actriz, que en es momento era virgen, no sirvieron de mucho y Coleman se puso agresivo.

"Se acercaba y yo lo empujaba"

"Era implacable. Trataba de besarme y de subirse encima de mí. Ahí fue cuando me puse más firme: ‘¡No, Gary! Para!’. Entonces lo empujé. Después intenté incorporarme mientras él rebotaba en la cama, saltaba, saltaba, saltaba... Y se movía a mi alrededor. Se acercaba y yo lo empujaba. Y finalmente... Se subió encima”, recuerda la actriz, que confiesa que al principio no se sintió demasiado amenazada.

"Supongo que debido a su tamaño no me sentí físicamente amenazada", dice, ya que, por una enfermedad congénita, el actor no creció más de 1,42 metros. "Pero él seguía y seguía. Lo intentaba una y otra vez. Yo lo tiraba y él volvía a subirse”.

Consiguió, por un momento librarse, aunque su éxito fue breve.

"Finalmente logré bajarlo de la cama. Realmente me estaba quedando sin aliento porque era atlético y aeróbico”. Pero la situación no terminó allí: “Me agarró de la pierna y yo me movía intentando darle de lleno una patada para lograr alejarlo”.

Shannon pudo soltarse. Se incorporó y corrió a encerrarse al cuarto de baño, aunque tampoco fue la solución. “Metió las manos debajo de la puerta y me dijo: “Te estoy mirando”.

Salió de esa situación ella sola. Abrió la puerta y salió corriendo hacia fuera de la habitación. Más de 30 años después, la actriz echa la vista atrás y piensa: “Desearía haberme defendido más”.