Morena y con el pelo corto: el cambio de imagen de Michelle Jenner

Morena, con el pelo corto y flequillo de cortina. Michelle Jenner ha cambiado radicalmente de look. La actriz ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al publicar una foto con su renovado aspecto. Nunca antes la habíamos visto así.

Cambio radical de look. Michelle Jenner ha aprovechado el final del rodaje de Los hombres de Paco, que se estrena el lunes 10 de mayo en Antena 3, para decir adiós a su melena rubia. La melena rubia de Sarita.

La actriz ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al publicar una foto con el pelo corto, por encima del hombro, flequillo de cortina y teñido de oscuro. La imagen lo dice todo y Michelle Jenner no la acompaña de ningún comentario. Ya los van dejando sus seguidores.

No es la primera vez que Michelle Jenner lleva el pelo corto, pero sí la primera vez que la vemos con la melena casi negra. Ya llevó un corte parecido en 2017.

Michelle Jenner, en una imagen de 2017. // Gtresonline

Fin de rodaje de 'Los hombres de Paco'

Sin comentarios en la imagen, no hay pistas de si el cambio de look responde a una decisión personal o de guión, pero lo que parece seguro es que no lo hizo antes por Sarita.

Su personaje en Los hombres de Paco lleva el pelo largo y rubio, y el rodaje de la serie terminó para la actriz y su compañero Hugo Silva este viernes 7 de mayo. Se despidieron en Instagram con una foto de pareja: "¡Fin! Gracias EQUIPAZO, qué bonito juntarnos de nuevo como si no hubiese pasado el tiempo. 🔥❤️🔥".