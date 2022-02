El motivo por el que Tania Llasera ha tenido que pasar por el quirófano

Hace unos días, Tanía Llasera explicó en sus redes sociales que se había hecho todas las pruebas del preoperatorio para extraer un mioma del útero. Además, la presentadora explicó que le iban a implantar un DIU para que, además de evitar quedarse embarazada, le deje "unos sangrados de salvaslip".

Tras la preocupación de sus seguidores por esta intervención quirúrgica, Tania ha publicado un nuevo vídeo en el que ha explicado en qué ha consistido la operación exactamente.

"En principio era un pólipo muy grande, que han resultado ser dos, y me los han quitado con una máquina que han tardado exactamente 20 segundos", ha empezado relatando.

Endometrio engrosado, el motivo de la operación de Tania Llasera

A continuación, Llasera ha explicado que lo que ella tenía era uno endometrio engrosado, y ha matizado que no tiene nada que ver con la endometriosis: "Es que el útero está como si siempre tuvieras la regla. No es un problema en sí, pero es un caldo de cultivo para otros problemas como los miomas que me han crecido en el útero".

Para evitar que no le vuelvan a crecer más miomas y que deje de sangrar tanto, le han implantado este DIU llamado Kyleena, que es un poco más pequeño que el que se pone habitualmente en mujeres menores de 45 años, y que tiene un poco menos de cantidad de hormonas.

Tras la explicación, Tania ha respondido a las preguntas de sus seguidores como cuánto ha durado la operación, qué técnica han empleado o que no ha necesitado ningún medicamento dilatador como se suele utilizar en estos casos.

"Mi cuerpo se tiene que ajustar a las nuevas hormonas que va generando el DIU. Pero como ya no voy a tener los pólipos ya no voy a tener tanto sangrado", ha añadido sobre los nuevos cambios que va a experimentar su cuerpo.