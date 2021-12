Tania Llasera responde a los que la critican por hacerse Photoshop y reivindicar los cuerpos reales

Tania Llasera es una de las famosas españolas que más luchan por reivindicar la belleza real y la ampliación de tallaje de las marcas más populares. Sin ir más lejos, hace unos días se dirigió directamente a Marta Ortega, nueva presidenta de Inditex, para hablar con ella sobre el tema de las tallas en las diferentes marcas del conglomerado textil. Esto ocurría después de que la presentadora haya hecho alusión al problema de las tallas de Zara en varias ocasiones a través de la redes sociales y sin haber obtenido ninguna respuesta por parte de Amancio Ortega.

Tras este llamamiento, Tania ha lanzado una colaboración con TEX, la firma de lencería de Carrefour, que define como "una colección elegante y cómoda con tallas inclusivas". Sin embargo, la imagen que ha utilizado para promocionarla ha causado mucho revuelo entre sus seguidores. Tania posa con un conjunto de ropa interior azul con una bata gris abierta encima que muestra una silueta de lo más estilizada.

"¿Tú que reivindicas? ¿Eres consecuente con lo que predicas?", "Se le llena la boca de decir lo de talla grande... y están las fotos súper retocadas... no lo entiendo", "Menudo Photoshop... que pena.. creía en tu lucha contra los cuerpos perfectos.. has caído" o "Pienso lo mismo!! Photoshop a tope!!! Qué lástima va en contra de todo lo que defiendes pero en fin el negocio es el negocio, al menos podías ser sincera y decirlo. Gracias" son algunos de los muchos comentarios que pueden leerse en la publicación.

Tania Llasera se defiende de las críticas

Ante esta lluvia de críticas, Tania ha querido defenderse mediante un vídeo en Instagram Stories en el que ha mostrado su barriga haciendo diferentes movimientos junto al texto: "Que no todo es Photoshop, a veces es cuestión de estirar el cuerpo (por la pose con la lencería azul) o de meter un poco de tripa, pero tengo el cuerpo que tengo y lo respeto ante todo".

Además, en el vídeo aseguraba: "No tengo el cuerpo perfecto, pero me tengo muy estudiada, sé posar muy bien. Photoshop yo no veo tanto. Algo habrá seguro, pero pedí poco retoque y creo que se ha logrado".

Tania Llasera se defiende de las críticas // Instagram @taniallasera

Horas más tarde, ha publicado un nuevo mensaje a través de Instagram Stories en el que explica por qué ha decidido mostrar su barriga tras las críticas: "Para todos los que me dicen 'dime de qué presumes y te diré de qué careces': Todo esto de dar explicaciones y mostrar mi barriga no es por mí. Lo hago por las demás, por nosotras, tod@s. Por ayudar a las mujeres que no nacieron mujeres, a las nuevas generaciones de mujeres y niñas. A las abuelas que todavía manejan complejos. Lo hago, en definitiva, por todas mis compañeras".

Por último, ha decidido quitarle hierro a todo este asunto echándole un poquito de sentido del humor, publicando una nueva foto de la campaña en la que aparece leyendo un libro junto a la frase: "Yo leyendo a mis haters con corazón".