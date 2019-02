El motivo por el que todo el mundo está comentado esta foto de Paula Echevarría

Paula Echevarría utiliza a diario las redes sociales. Además de su profesión como actriz, la joven mantiene al día a sus seguidores en cuanto a looks, tendencias, trajes de noche, restaurantes de moda... Y prácticamente todos los días publica una foto en su Instagram con varias ideas para sus followers.

Así, la última foto de Paula ha desatado un rumor que muchos ya se han apresurado a desmentir. "¿Veo una barriguita o son mis ojos que están viendo de más?", decía un usuario, mientras otros eran más directos: "¿Paula Echevarría está embarazada?".

No es la primera ni será la última vez que la actriz tiene que salir al paso de este tipo de comentarios, sean ciertos o no. ¿Con qué derecho podemos juzgar, muchas veces desde el anonimato en las redes, el estado físico de alguien?, ¿qué pasa, que Paula Echevarría está obligada a tener siempre el vientre plano?.

Una seguidora quiso poner cordura entre tanto comentarios juzgando el físico de la actriz. "Así como no va a haber casos de anorexia. Me gustaría que todas esas personas que hacen esos comentarios se mirasen ellos a sí mismos sus barrigas a ver si las tienen tan perfectas y tan planas, porque exceptuando gente que está muy focalizada en el ejercicio físico y el deporte, ¿quién no tiene un poco de barriga, por favor...?", decía la usuaria reginabrillibrilli.

Esta es la foto de la discordia, ¿a ti qué te parece?