Muere el actor español Francisco San Martín a los 39 años en Los Ángeles

El intérprete, natural de Mallorca, había participado en varias series de prestigio en Estados Unidos, como Jane the Virgin o Days of our Lives.

Luto en el mundo de la televisión estadounidense.

El actor Francisco San Martín ha muerto a los 39 años de edad en Los Ángeles, la ciudad donde se desarrolló como actor en series tan reconocidas e internacionales como Jane the Virgin, en la que formó parte de la tercera temporada. Su cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 16 de enero en su casa de California y, según informa la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, la causa del fallecimiento se debe a un "suicidio por ahorcamiento".

Nacido en Mallorca en 1985, San Martín se crio en el estado de Montana, en Estados Unidos, aunque sus primeros pasos en el mundo de la interpretación los dio en España durante su juventud, cuando trabajó como modelo y tuvo sus primeras apariciones en pequeñas producciones cinematográficas. Cuando cumplió 25 años, en 2010, se trasladó a Hollywood para cumplir su sueño de ser actor.

Francisco San Martín en Jane the Virgin | The CW

Fue su papel como Darío Hernández en la conocida serie norteamericana Days of our lives el que le dio la primera gran oportunidad en televisión, donde también formó parte de la novela Belleza y poder.

El gran salto lo dio gracias a la serie Jane the Virgin, en la que dio vida a Fabián Regalo del Cielo, quien tuvo un breve romance con la protagonista durante siete episodios. También participó en la multipremiada película Behind the Candelabra, protagonizada por Michael Douglas y Matt Damon.

Los cortometrajes Hot Up Closer y Dot supusieron sus últimos trabajos en este mundo, en el que dejó de tener ofertas laborales poco después del final de Jane the Virgin en 2019. Su última publicación en redes sociales se remonta a septiembre de 2024, cuando publicó una foto evocando los meses de verano. No hizo ningún trabajo en producciones nacionales.

Su compañera de reparto en Days of Our Lives, Camila Banus se ha despedido de él co un emotivo mensaje en redes sociales: "Pepe, qué más te puedo decir, que te quiero y que descanses en paz, amigo. Te quiero mucho, mucho, mucho. Ojalá te lo hubiera dicho más veces".