Muere Antonio Ibáñez, actor de 'Aída', a los 34 años

Luto en el mundo de la ficción española por la muerte del actor Antonio Ibáñez. El intérprete ha fallecido este martes 12 de julio, tal y como informa El Español en exclusiva y confirma su equipo de representación, liderado por Juan Carlos Navarro. "Hoy es un día triste. Ha fallecido Antonio Ibáñez, gran actor y gran artista, pero mejor persona. Nuestro pésame a familiares y amigos", comunicaban.

El intérprete, que trabajó en series tan conocidas como Aída, El Ministerio del Tiempo, La que se Avecina o Cita a Ciegas, llevaba un año sometido a un tratamiento de quimioterapia para curar el linfoma que le diagnosticaron en julio de 2021.

"Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba", contaba en relación a la quimioterapia.

En las fotos que publicó en aquel entonces se veían sus cambios físicos por el tratamiento: más delgado y con la inevitable pérdida de cabello. Además de trabajar ante las cámaras, el actor era un apasionado del arte y la pintura.

"Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma", dijo en sus redes.

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla"

Este miércoles, mismo día que se ha conocido la triste noticia, un post en su cuenta oficial de Instagram dejaba al descubierto un mensaje de despedida de Ibáñez para sus seguidores. Se entiende que ha sido una persona de su entorno cercano la encargada de compartir las emotivas palabras del joven actor.

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", decía, apelando a la gran cantidad de obras de arte que ha dejado pintadas.