Muere Brad Arnold, cantante de 3 Doors Down, a los 47 años por cáncer

El grupo estadounidense 3 Doors Down ha informado este sábado 7 de febrero de la muerte de Brad Arnold, fundador y vocalista de la banda. "Su trabajo como compositor se convirtió en un referente cultural para toda una generación, dando origen a algunos de los éxitos más perdurables de la década de 2000", dice el comunicado.

Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, ha muerto este sábado 7 de febrero. El cantante fue diagnosticado de cáncer en 2025, tal y como informó él mismo a través de redes sociales. Le detectaron un carcinoma renal de células claras en fase 4 que se había extendido al pulmón.

La noticia de su muerte llega desde el grupo estadounidense de rock alternativo, responsable de éxitos como Here Without You o Kryptonite. "Acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras una valiente lucha contra el cáncer", ha escrito 3 Doors Down a través de un comunicado en redes.

Comunicado de 3 Doors Down

"Con profundo pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años.

Acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras una valiente lucha contra el cáncer.

Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock comercial, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición directa y emocional, y con letras que conectaron profundamente con el público. Su trabajo como compositor se convirtió en un referente cultural para toda una generación, dando origen a algunos de los éxitos más perdurables de la década de 2000, entre ellos el tema que marcó el despegue de la banda, Kryptonite, que escribió en clase de matemáticas cuando tenía solo 15 años. Su música trascendió los escenarios, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho más allá de los escenarios que pisó.

Por encima de todo, fue un esposo profundamente dedicado a Jennifer. Su bondad, sentido del humor y generosidad dejaron huella en todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Quienes estuvieron más cerca de él lo recordarán no solo por su talento, sino también por su calidez humana, humildad, fe y profundo amor por su familia y amigos.

La familia agradece sinceramente las innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas durante este momento tan difícil y solicita respetuosamente que se respete su privacidad.

Será profundamente extrañado y recordado por siempre".