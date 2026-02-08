Por qué Taylor Swift ha esperado dos días para publicar el videoclip de 'Opalite' en YouTube

Te interesa La respuesta de Taylor Swift a las críticas sobre sus bailes en el videoclip de 'Opalite'

Taylor Swift plantea un viaje a los años 90 en el videoclip de Opalite, el segundo sencillo de su álbum The Life of a Showgirl (2025). La estadounidense estrenó este trabajo el pasado viernes 6 de febrero, pero solo estaba disponible para los usuarios premium de Spotify y Apple Music.

El videoclip no ha llegado a YouTube hasta este domingo 8 de febrero a las 14:00. Muchos fans han tenido que esperar dos días completos para disfrutar de esta pieza audiovisual, dirigida y escrita por la propia Taylor Swift para reflexionar sobre las relaciones personales y la soledad.

Por qué no estrenó el videoclip en YouTube

No es casualidad que Taylor Swift haya decidido retrasar la publicación del videoclip en YouTube dos días después de su estreno. El motivo son las listas de éxito y las estadísticas, algo que siempre ha preocupado a la cantante.

El pasado 16 de diciembre, Billboard anunció "un cambio en la metodología de las listas que seguirá ponderando las transmisiones por suscripción de forma más favorable que las transmisiones con publicidad". De esta forma, la lista de ventas estadounidense Billboard 200 decidió priorizar las reproducciones de aquellos usuarios que estén suscritos a una plataforma.

Un día después, el 17 de diciembre, YouTube decidió que dejaría de entregar sus datos a Billboard a partir del 16 de enero. "Billboard utiliza una fórmula obsoleta que prioriza las reproducciones con suscripción sobre las que tienen publicidad. Esto no refleja la interacción actual de los fans con la música e ignora la enorme participación de quienes no tienen suscripción", alegó la plataforma.

De esta forma, las reproducciones de música en YouTube ya no cuentan para las listas de éxitos en Estados Unidos. Esto ha provocado que Taylor Swift haya estrenado el videoclip de Opalite únicamente para los usuarios premium de Spotify y Apple Music. No estrenarlo en YouTube garantizaba recibir muchas más visualizaciones en estas plataformas, que sí contabilizan para estar lo más alto posible en la lista de ventas Billboard 200.