Celtas Cortos celebra 40 años de carrera en Madrid con amigos y reivindicaciones

Un 7 de febrero de 1997, Celtas Cortos grabó su primer álbum en directo, Nos vemos en los bares. Justo 29 años después, el grupo de rock con influencias celtas ha subido al escenario del Movistar Arena de Madrid para celebrar cuatro décadas de carrera con el primer concierto de su gira 40 años contando cuentos, que terminará en abril.

"40 pedazo de años", ha dicho Jesús Cifuentes junto a sus compañeros Alberto García y Goyo Yeves. "Se nos han caído como una teja en la cabeza, pero somos más de mirar para adelante que para atrás. Muchísimas gracias por seguir regalándonos vuestros abrazos y vuestro cariño. Hoy es un día enormemente importante; nos cagamos encima".

Ante un recinto semiabierto, el concierto ha comenzado tras una cuenta atrás de 40 segundos. Al inicio, la pantalla ha proyectado vídeos felicitando a la banda de amigos como Rulo, Leo Harlem, Dani Mateo, Rozalén, Andrés Suárez o Dani Martín. Así, han empezado a sonar las primeras notas de un violín, una guitarra, una flauta... Instrumentos que han demostrado la gran importancia que otorga Celtas Cortos a la música en directo.

Denuncia social, seis invitados y mucha música

Con un público enérgico, Jesús Cifuentes ha cantado ¿Qué voy a hacer yo?, El ritmo del mar o Trágame tierra con una camiseta de tirantes blanca y un mensaje muy claro: "FUCK ICE". Aunque esta no ha sido la única reivindicación presente en el concierto, pues su discografía está llena de canciones protesta como Haz turismo, que critica la turistificación de poblaciones como "Panamá, Nicaragua o Numancia".

Tras esta composición, Celtas Cortos ha subido al escenario al primer invitado de la noche: Andrés Suárez, con quien han tocado Cálida trinchera. "Es un tema del Pleistoceno anterior que no me puedo explicar por qué no lo hemos tocado jamás encima de un escenario", ha dicho Jesús.

Después de tocar Silencio y Legión de mudos, ha llegado el turno de otra protesta política con una versión instrumental de Adiós presidente. "Se la dedicamos a Donald Trump cuando salió de la Casa Blanca. Ahora no estamos en esa tesitura, pero se la seguimos dedicando. Tiene unas palabras sutiles: 'Que te den por culo, cabrón'. Cada uno que se la dedique al presidente que le dé la gana, incluido el de la comunidad de vecinos", han explicado.

Así, ha llegado el turno de Retales de una vida, una canción que adquirió un significado más profundo después de su publicación. "El misterio de las canciones es que cobran vida propia. Al final, las hemos construido entre todos. Esto es un álbum de fotos", han dicho. Para este tema, el grupo ha contado con Rulo sobre el escenario: "Quiero daros las gracias por estos 40 años de canciones que siguen siendo la banda sonora de nuestras vidas. Gracias a los Celtas y por invitarme a cantar una de mis canciones preferidas", ha comentado antes de cantar. Al final, ha añadido: "¡Larga vida a Celtas Cortos!".

Entre saltos y palmas del público, han seguido sonando temas como Si no me veo no me creo, Mañana sale el sol y Skaparate Nacional, donde Jesús se ha arrancado a bailar con su característico carisma. Antes de tocar El mundo del revés, la banda ha presentado este tema de su último álbum: "Nos encontramos bien jodidos, no sé si estamos al final del mundo. No, esperemos que no, jamás. Pero la cosa está jodida y enormemente loca".

"Esperemos que, con nuestro puño arriba y nuestra sonrisa, la cosa cambie porque necesitamos un mundo más humano"

Junto al tercer invitado del concierto, Jorge Salán, Celtas Cortos ha dado paso a Tranquilo majete, otra canción con una crítica social que resuena en la actualidad: "Si para alquilar una casa / Tienes que empeñar un riñón / Si no hay parques ni carril bici / Y solo hay contaminación / ¡Tranquilo! No te pongas nervioso, tranquilo / Tranquilo, majete, en tu sillón", dice la letra.

Tras la emotividad de Un millón de motivos, el grupo ha retrocedido en el tiempo para recuperar una canción de su primer disco, Riaño vivo, para la que han contado con Irish Treble, un grupo de música y danza irlandesa que ha interpretado una original coreografía.

El final ha ido acercándose con las primeras notas de Cuéntame un cuento, uno de los mayores éxitos de Celtas Cortos que da nombre a su actual gira-aniversario. Justo después, han presentado a la banda que les acompaña, formada por: José Sendino (guitarra eléctrica), Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo eléctrico), Antón Davila (gaitas y flautas), Jesús Bravo (teclados y acordeón), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta) y Carlos Soto (saxo barítono y alto), miembro fundador del grupo que regresa a la formación con este tour.

Discurso contra el ICE

Celtas Cortos ha querido pronunciarse en contra del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ha provocado dos muertos por disparos en las últimas semanas. "No podemos estar mudos ante el asesinato que está cometiendo el ICE. Esos cabrones están comiendo la existencia a la gente que está buscándose la vida y un horizonte mejor. Basta ya con la guerra imperialista, somos hermanos", han dicho para presentar su tema El emigrante, cuyo último verso dice: "Somos distintos, somos iguales".

Dani Martín, para el final

A este momento del concierto le ha seguido una canción contra la explotación laboral; un tema instrumental junto a Moha, violista de Mägo de Oz, y la esperada llegada al escenario de Dani Martín, quien ha arrancado los gritos más ensordecedores del concierto.

Juntos han interpretado La senda del tiempo. "Para mí es un regalo estar aquí", ha dicho el madrileño al terminar. "Quiero daros las gracias por rendir homenaje a una banda que nos ha acompañado y que forma parte de nuestra colección de fotos de la vida. Gracias a gente como Celtas Cortos me dedico a la música. Esto es superbonito para la cultura de nuestra tierra. Gracias por comprar una entrada", ha añadido, dirigiéndose directamente al público. Acto seguido, Jesús ha dicho: "Más generoso y más majo, imposible".

Sin abandonar el escenario, Dani Martín también ha cantado con el grupo el otro éxito indiscutible de Celtas Cortos: 20 de abril, donde también han sonado las voces de Rulo y de Andrés Suárez.

Para cerrar el concierto tras dos horas, Celtas Cortos se ha rendido honor a sí mismo con el tema No nos podrán parar, donde cantan sobre sus ganas de seguir dedicándose a la música. "Seguiremos insistiendo / En el mundo hay que cambiar / Si siguen así las cosas / La Tierra va a reventar / [...] / No. No nos podrán parar / Respirar es igual que tocar", dice la letra. Y, tras agradecer el apoyo del público y lanzar un mensaje sobre la importancia del amor como cura a los males del mundo, la banda ha dicho que espera reencontrarse con el público madrileño "muy, muy pronto".