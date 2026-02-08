Celtas Cortos y Dani Martín cantan 'La senda del tiempo' en el Movistar Arena de Madrid

Celtas Cortos ha dado el pistoletazo de salida a su gira 40 años contando cuentos este 7 de febrero en el Movistar Arena de Madrid, donde el grupo de Valladolid se ha rodeado de artistas invitados para reivindicar sus cuatro décadas de música.

En la canción número 22 del concierto, Dani Martín ha subido al escenario ante los gritos ensordecedores del público. La banda ha querido interpretar junto al madrileño La senda del tiempo, un tema reflexivo sobre la desilusión vital: "A veces llega un momento en que te haces viejo de repente / Sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir / Paseando por las calles, todo tiene igual color / Siento que algo echo en falta, no sé si será el amor", dice el estribillo.

Jesús Cifuentes, sobre Dani Martín: "Más generoso y más majo, imposible"

"Para mí es un regalo estar aquí", ha dicho Dani Martín al terminar. Además, dirigiéndose a los asistentes, ha añadido: "Quiero daros las gracias por rendir homenaje a una banda que nos ha acompañado y que forma parte de nuestra colección de fotos de la vida. Gracias a gente como Celtas Cortos me dedico a la música. A Los Ronaldos, La Frontera... Esto es superbonito para la cultura de nuestra tierra. Gracias por comprar una entrada y darle valor a esto tan bonito que se llama música".

'20 de abril' con Dani Martín, Rulo y Andrés Suárez

Pero esta no ha sido la única actuación de Dani Martín durante el concierto de Celtas Cortos. Sin abandonar el escenario, el cantante también ha interpretado con el grupo 20 de abril, donde también han sonado las voces de Rulo y de Andrés Suárez.

Aparte de estos tres invitados, Celtas Cortos también ha contado a lo largo del espectáculo con Jorge Salán, Moha, violinista de Mägo de Oz, e Irish Treble, un grupo de música y danza irlandesa.