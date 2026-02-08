Qué espera Alejandro Sanz de Bad Bunny en la Super Bowl (y por qué importa)

Te interesa Por qué Bad Bunny no ha anunciado conciertos de su gira en Estados Unidos pero sí actúa en la Super Bowl

Alejandro Sanz y Bad Bunny se conocen y se apoyan. Así lo demostraron ambos en la gala de los Latin Grammy 2025, donde el español se hizo con el premio a Grabación del año con Palmeras en el jardín y le hizo un guiño al puertorriqueño: "Benito, te lo he robado, perdona".

Ahora, unos meses después, Alejandro Sanz vuelve a ratificar su admiración hacia Bad Bunny de cara al espectáculo del Conejo Maloen el medio tiempo de la Super Bowl 2026, que tiene lugar durante la madrugada del lunes 9 de febrero (horario peninsular).

En su perfil de X (antes Twitter), el cantante español ha desvelado qué le gustaría ver durante la actuación de Bad Bunny en Santa Clara, California. "Si hoy sale Benito cantando Born in the U.S.A. con Bruce Springsteen, se queda con el mundo", ha dicho Alejandro Sanz.

El significado detrás del mensaje de Alejandro Sanz

Sin duda, las palabras de Sanz están relacionadas con el reivindicativo discurso que dio Bad Bunny en los Premios Grammy 2026: "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE OUT. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos americanos", dijo al recoger el galardón para pronunciarse en contra del ICE.

Con este premio, el álbum del puertorriqueño DeBÍ TiRAR Más FOTos se convirtió en el primer disco en español en ganar como Álbum del año en los Grammy. Por supuesto, Alejandro Sanz quiso reivindicar este hito: "Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero, sobre todo, gracias por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de la verdad", dijo en X sobre su discurso contra el ICE.

¿Y qué relación tiene esto con Bruce Springsteen? La estrella estadounidense publicó el 28 de enero la canción Streets of Minneapolis, que denuncia las dos muertes por disparos provocadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"Escribí esta canción, la grabé y os la entrego en respuesta al terror estatal que está sufriendo la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good", comentó Springsteen, mencionando a los dos ciudadanos muertos a manos del ICE. Sus nombres también aparecen en la letra de la canción.

Por tanto, a juzgar por el contexto y las palabras de Alejandro Sanz, al artista español le encantaría ver a Bad Bunny y Bruce Springsteen cantando Born in the U.S.A. en la Super Bowl a modo de crítica contra el ICE.