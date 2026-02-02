Los mejores (y más impactantes) looks de la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

Además de música, los Premios Grammy también son un espacio de reivindicación, también con el estilo al vestir. Los artistas inundaron el Crypto.com Arena de Los Ángeles con looks acorde a sus estilos actuales, y algunos de ellos fueron de lo más destacados.

Lady Gaga

Lady Gaga en los Grammy 2026 | GETTY

Lady Gaga llevó varios trajes, todos con el efecto 'pluma' como protagonista y con un semi recogido pegado.

En la alfombra roja, la artista lució un vestido negro ajustado más ensanchado en la cola de color negro y con cuello sobresaliente y hombros al aire. Sin embargo, recibió sus galardones con un traje formado por una pieza superior roja y negra con el mismo efecto que el vestido anterior, y una falda midi negra. Con este conjunto también interpretó Abracadabra sobre el escenario.

Bad Bunny

Bad Bunny en los Latin Grammy 2026 | GETTY

Bad Bunny optó por la elegancia en una gala en la que saldría más exitoso. El puertorriqueño vistió un traje negro. La chaqueta dejaba a la vista la camisa blanca de su interior por un corte que abotonaba la pieza en la parte inferior. El conjunto lo terminaba una pajarita negra y una rosa blanca en el bolsillo.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter en los Latin Grammy 2026 | GETTY

El vestido deSabrina Carpenterfue de estilo romántico y etéreo. Confeccionado en un tejido translúcido tipo tul con bordados delicados y pequeños detalles brillantes, destacó por un escote en forma de V suave y magas caídas. La falda larga se construye en capas escalonadas de volantes, creando movimiento.

Justin Bieber

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026 | GETTY

Justin Bieber optó por un total black formado por un traje oversizey una cadena de plata que terminaba el conjunto. A juego con su mujer Hailey Bieber, que lució un vestido de palabra de honor abierto por los costados, completado con una capa de tul.

Olivia Dean

Olivia Dean en los Grammy 2026 | GETTY

Olivia Dean fue una de las más originales con su look. La artista, que se alzó con el premio a Mejor nuevo artista, vistió con un vestido de dos parte: un corsé ajustado color negro y brillante y la espalda descubierta, con acabados de plumas negras. Su larga falda blanca en forma de globo termina un conjunto teatral y original.

Chappell Roan

Chappell Roan en los Grammy 2026 | GETTY

Chappell Roan fue una de las más impactantes con su look. La artista vistió con un atrevido vestido largo de cola en tono burdeos con escote pronunciado, pues la pieza colgaba desde su pecho. El torso descubierto estaba decorado con un panel transparente con motivos decorativo.

Karol G

Karol G en los Grammy 2026 | GETTY

Karol G apostó por un vestido ajustado y transparente con una larga cola, con encaje en color celeste y una hilera de botones que recorría el traje a lo largo.