A qué hora es la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl y dónde verla

Te interesa Por qué Bad Bunny no ha anunciado conciertos de su gira en Estados Unidos pero sí actúa en la Super Bowl

La final de la Super Bowl no es solo una cita para los amantes del fútbol americano. El partido de la NFL disputado por los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana es también un acontecimiento musical, que este 2026 tiene a Bad Bunny como gran protagonista.

El cantante puertorriqueño, que se encarga del show del descanso, concentrará a millones de espectadores ante el televisor motivados por el hecho de que su actuación será la única que protagonice en Estados Unidos en 2026. Debí Tirar Más Fotos World Tour no tiene fechas en este país porque, según dijo, uno de sus miedos es que "el maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] podría estar afuera" de su concierto. Y no se equivocaba. El Gobierno anunció en su día que desplegaría efectivos del Servicio de Inmigración y Aduanas durante el espectáculo, aunque la NFL ha confirmado que no será así.

Asuntos políticos a un lado, es innegable el interés que despierta Bad Bunny con este espectáculo y también con esta gira para la que ha cerrado 12 conciertos en España y ha vendido más de 600.000 entradas. Además, el cantante de NUEVAYol no es el único que actúa el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), ya que sobre el escenario también estarán Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

Si quieres ver sus números musicales y disfrutar de la actuación completa de Bad Bunny, apunta dónde verla, a qué hora empieza y dónde encontrar al día siguiente el vídeo.

A qué hora es la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl

El partido de la final de la Super Bowl se disputa el domingo 8 de febrero. Sin embargo, teniendo en cuenta que se celebra en la costa oeste, en España se podrá ver la madrugada del lunes 9 de febrero.

En concreto, la hora de inicio del encuentro es las 00:30 y se calcula que la actuación de Bad Bunny arrancará hacia las 02:00, siempre hora peninsular. El horario es aproximado, ya que puede cambiar en función de cómo se desarrolle la primera mitad del partido.

Lo importante es no despistarse, ya que el intermedio es breve y el espectáculo dura entre 12 y 15 minutos. Apunta aquí los horarios de España para cada uno de los artistas.

Actuación de Green Day : 23:45 – 00:00

: 23:45 – 00:00 Actuaciones de Charlie Puth , Coco Jones y Brandi Carlile (himno nacional, himno nacional negro y America the Beautiful ): 00:00 – 00:15

, y (himno nacional, himno nacional negro y ): 00:00 – 00:15 Actuación Bad Bunny: 02:00 – 02:15

Dónde ver la actuación de Bad Bunny desde España

Si eres de los que está dispuesto a quedarse despierto para ver el juego y seguir la actuación de Bad Bunny en directo, puedes verlo a través de la plataforma de pago Movistar Plus+ y su canal DAZN 1 (dial 70).

Dónde encontrar la actuación al día siguiente

Quien no trasnoche y quiera ver el espectáculo al día siguiente, puede hacerlo en YouTube a través del canal oficial de la NFL y también en Europa FM, donde el lunes 9 de febrero tendrás toda la información del show de Bad Bunny y de los otros artistas.