Dani Martín, nuevo artista del Local de Ensayo Europa FM

Dani Martín no se lo quiere perder y este mes de febrero estará en el Local de Ensayo Europa FM.

A punto de cruzar el charco para llevar la GIRA 25 P*T*S AÑOS a México —estará los días 27 y 28 en Ciudad de México y Guadalajara—, el cantante se pasará por nuestra exclusiva sala situada en el centro de Madrid para dar los últimos retoques a sus shows y reunirse con un selecto grupo de oyentes de Europa FM.

La cita será el martes 17 de febrero, diez días antes de retomar el tour que arrancó en 2025 con 10 noches en el Movistar Arena de Madrid entre los meses de noviembre y diciembre y con el que recorrerá España a partir del 18 de abril. La primera parada será en Pamplona y la última, en Barcelona, con un concierto el 24 de octubre en el Palau Sant Jordi.

De lo que podríamos llamar su residencia en la capital y de cómo se plantea esta segunda fase de la gira hablará con nuestros oyentes en el Local de Ensayo Europa FM por el ya han pasado artistas de la talla de Pablo Alborán, Amaral o Franz Ferdinand.

La música también será protagonista aunque muy poco se puede adelantar del setlist. La improvisación manda y aquí puede pasar de todo. Nos lo demostró Dani Fernández cuando se atrevió con una versión en acústico de Supersubmarina o Álvaro de Luna, que se animó a cantar por primera vez en directo en En Tu Costado. También lo hizo Marlena versionado a Leiva o Antonio Orozco, que cantó en exclusiva la nana que compuso a su hija Antonella y de la que nació su canción Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, que precisamente ha grabado a dúo con Dani Martín.

¿Con qué nos sorprenderá el intérprete de Veinticinco? El martes 17 de febrero tendremos la respuesta y, si quieres ser testigo, estate atento. ¡Muy pronto te contaremos cómo conseguir invitaciones!