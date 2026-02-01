Muere Fernando Esteso, cómico y actor, a los 80 años

Fernando Esteso ha muerto a los 80 años por problemas respiratorios en el hospital universitario La Fe de Valencia.

El actor y cómico Fernando Esteso ha fallecido en la madrugada del 1 de febrero en el hospital universitario La Fe de Valencia a los 80 años por una serie de problemas respiratorios que llevaba sufriendo desde hace unas semanas, según ha confirmado su representante a Europa Press.

La carrera de Fernando Esteso

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de joteros, donde debutó a sus seis años como 'el Niño de la Jota' y donde se desarrolló en el teatro de variedades. Pronto se convertiría en uno de los personajes del mundo del espectáculo más reconocidos del país.

En los años 60, con 19 años, se trasladó a Madrid y comenzó a tener repercusión en el teatro y la televisión. Su debut en el cine llegó con Celos, Amor y Mercado Común en 1973 y un año más tarde llegaría su primer papel protagonista en Onofre (1974), una comedia con Luisa María Delgado, Bárbara Rey y Ágata Lys.

Sin embargo, su fama llegó a finales de los 70, cuando se juntó con Andrés Pajares en el que fue uno de los dúos cómicos más rentables del cine español. Rodaron nueve películas y formaron una de las parejas más sólidas de la pequeña y gran pantalla hasta que tomaron caminos separados. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como Los bingueros (1979) o Yo hice a Roque III (1980).

Después de casi diez años de trabajo constante en el cine español, encarnando principalmente personajes cómicos con gran éxito de taquilla, protagonizó El amor sí tiene cura, de Javier Aguirre, en 1991.

Aunque era aragonés, Esteso residía en Torrevieja (Alicante) desde hace décadas. Fue un habitual en las Fallas y un artista fijo en la programación de los teatros locales.