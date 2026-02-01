Aitana canta 'Superestrella' en Los Ángeles como antesala de los Premios Grammy 2026

En noviembre, Aitana cantó Vas a quedarte en Las Vegas como antesala de los Latin Grammy 2025, donde consiguió su primer premio en estos galardones. Ahora, la artista española ha hecho algo parecido al interpretar su éxito Superestrella en Los Ángeles durante un evento celebrado pocas horas antes de los Grammy 2026.

Este sábado 31 de enero, Aitana ha asistido al Sir Lucian Graingeis 2026 Music Is Universal Artist Showcase, al que también ha acudido Olivia Rodrigo para acompañar a algunos de los nombres más prometedores de la industria musical actual.

La catalana, que ha sido la única representación española del evento estadounidense, se ha subido al escenario para cantar su canción más popular en este momento: Superestrella. Para ello, Aitana ha lucido un conjunto de cuero con chaqueta, minifalda y pantalón.

Aparte del espectáculo de Aitana, el showcase ha contado con las actuaciones de otros artistas emergentes como Olivia Dean, Role Model, KATSEYE, Sienna Spiro, Ayra Starr, Tucker Wetmore, Conan Gray, Leon Thomas y las cantantes del éxito Golden: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Aitana con otros artistas en el Universal Artist Showcase | Lester Cohen / Getty Images para Universal Music Group

Por su parte, Olivia Rodrigo ha recibido el premio Universal Music Group x REVERB Amplifier por "su destacado compromiso de impulsar un cambio positivo a través de su música, su plataforma y su interacción directa con sus fans".

Gracias a este evento de Universal Music Group, Aitana sigue expandiendo su alcance internacional en el contexto de los Premios Grammy 2026, que se celebra durante la madrugada del lunes 2 de febrero (horario peninsular) con un solo español nominado: Alejandro Sanz.