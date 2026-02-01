Delaossa sufre una lesión de hombro durante su concierto en Madrid tras caer desde 20 metros

Delaossa, rapero malagueño de 33 años, ha celebrado este sábado 31 de enero un concierto en el Movistar Arena de Madrid con su gira La Madrugá Tour. Sin embargo, en un momento del show, el artista ha sufrido un aparatoso accidente que ha dejado en vilo a los espectadores.

Durante el espectáculo, Delaossa se preparó para realizar un salto desde una estructura a unos 20 metros de altura. Pero el arnés de seguridad falló a lo largo del descenso, y las cámaras de los asistentes captaron una fuerte caída sobre el escenario.

El golpe provocó un gran silencio en el recinto, ya que el rapero permaneció en el suelo durante unos segundos. Al final, Delaossa consiguió incorporarse tras recibir asistencia del equipo técnico. Poco después, la organización desveló que la caída había provocado una dislocación de hombro y contusiones en un costado.

Ricardo Rubio: "Susto mayúsculo al verle caer desde tanta altura"

A pesar de todo, el artista quiso continuar y terminar el concierto tras recibir una valoración médica detrás de los focos. "No me voy a ir sin terminar esto", dijo, según recoge La Razón.

El fotógrafo Ricardo Rubio, presente en el concierto, ha relatado lo ocurrido: "Delaossa lo ha dado absolutamente todo esta última noche de enero de 2026. Susto mayúsculo al verle caer desde tanta altura", dice. Y añade: "Con el hombro fuera de su sitio, ha tenido el pundonor de darlo todo. Gloria para este músico que esta noche ha escrito una página más en la historia de la música urbana".

El concierto ha estado lleno de invitados: Pepe y Vizio, Fernando Costa, Recycled J y Quevedo, con el que ha cantadoStill Luvin'. En todos los vídeos de estas colaboraciones, Delaossa aparece con el hombro sujeto tras su lesión.

Al terminar el concierto, el público le dedicó una gran ovación al artista, que volvió a recibir asistencia por parte de personal sanitario.