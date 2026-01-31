Polémica entre Rosalía y Estrella Morente: "No me ha dejado cantar"
Estrella Morente ha arremetido contra Rosalía por faltarle el "respeto" a ella y a Sílvia Pérez Cruz, con quienes grabó su canción La rumba del perdón. "No nos ha dejado' cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigao' a los dos", ha dicho.
Nia responde a la crítica de Estrella Morente tras su polémica por la tauromaquia: "Me quedé tiesa"
Una de las canciones del último disco de Rosalía, LUX (2025), es La rumba del perdón. Este tema cuenta con la colaboración de dos artistas nacionales de gran prestigio: Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz, aunque sus voces funcionan más bien de coros.
Esto, sumado a que ninguna de las dos cantantes ha tenido la oportunidad de interpretar el tema en directo con Rosalía, ha provocado un estallido de sinceridad por parte de Estrella Morente. Durante una entrevista en La tarda de Catalunya Ràdio, la cantaora flamenca ha arremetido contra la catalana: "Yo estoy muy disgustá porque no nos ha dejado' cantar a ninguna de las dos, ni a la Sílvia ni a mí", ha empezado diciendo.
"Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía"
"Estoy sorprendidísima, estoy avergonzada. No puedo colgar la colaboración, me da vergüenza porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego un trío... y no nos ha dejado' cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigao' a los dos", ha añadido Morente, que ha defendido que sus palabras no son una "pataleta", sino "una llamada al respeto y al compañerismo".
"El respeto que ella no ha tenido a mí no lo he publicao', yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo", ha seguido diciendo. "Con la música no se juega. Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro porque más claro y más honesto no se le puede hablar a nadie. La música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo...", ha dicho Morente.
La cantante también ha señalado que hay personas que están "poniendo en duda" su trabajo y su entrega a la hora de crear la canción, y nada más lejos de la realidad. Estrella Morente ha criticado que hay quienes le dicen: "Ah, que te has metío' a la corista de Rosalía. ¿Tan mal te van las cosas, Estrella?".
"Menos mal que me acaban de dar la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes 2025, si no se pensarían que estoy detrás de la Rosalía pa' hacerle un par de vocecillas", ha concluido.