Participa en 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¡Ha llegado el momento de sentarse en la mesa de jurado!

Tras una semana de viajes por España, recorriendo el norte, sur y este peninsular, toca votar en la nueva encuesta de Pueblos especiales, la sección de Cuerpos especiales en la que Eva Soriano, Nacho García, Lalachus y el resto de equipo de morning de Europa FM buscan descubrir las localidades más molonas de España de la mano de los oyentes.

Esta vez participan en la batalla tres localidades costeras y dos de interior. En concreto, las candidatas para entrar en la lista de los sitios más guays son Argüero (Asturias), Punta Umbría (Huelva), Castielfabib (Valencia), Puerto de Mazarrón (Murcia) y Venta del Moro (Valencia). ¿Cuál crees que debe ganar y recoger el título con el que se alzó Juviles el pasado lunes?

Los embajadores rurales de los cinco pueblos de esta semana se lo han currado mucho para convencer a los seguidores del morning y, además de darle el reconocimiento a su localidad, llevarse también un kit de programa a casa. Repasa sus alegatos y vota. El lunes 2 de febrero descubriremos al ganador a las 8:00 horas en Cuerpos especiales. Y también el lunes abriremos una nueva semana de concurso con nuevos candidatos.