Participa en 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana

Después de una semana de viaje por España, llega el momento de votar en la nueva encuesta de Pueblos especiales. Cinco localidades se ven las caras esta vez para hacerse un hueco en la lista de las más molonas de Cuerpos especiales. ¿Cuál crees que debe sumarse esta vez? ¡Vota!

La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'

Los cinco candidatos de la octava semana de 'Pueblos especiales'
Madrid30/01/2026 08:35

¡Ha llegado el momento de sentarse en la mesa de jurado!

Tras una semana de viajes por España, recorriendo el norte, sur y este peninsular, toca votar en la nueva encuesta de Pueblos especiales, la sección de Cuerpos especiales en la que Eva Soriano, Nacho García, Lalachus y el resto de equipo de morning de Europa FM buscan descubrir las localidades más molonas de España de la mano de los oyentes.

Esta vez participan en la batalla tres localidades costeras y dos de interior. En concreto, las candidatas para entrar en la lista de los sitios más guays son Argüero (Asturias), Punta Umbría (Huelva), Castielfabib (Valencia), Puerto de Mazarrón (Murcia) y Venta del Moro (Valencia). ¿Cuál crees que debe ganar y recoger el título con el que se alzó Juviles el pasado lunes?

Los embajadores rurales de los cinco pueblos de esta semana se lo han currado mucho para convencer a los seguidores del morning y, además de darle el reconocimiento a su localidad, llevarse también un kit de programa a casa. Repasa sus alegatos y vota. El lunes 2 de febrero descubriremos al ganador a las 8:00 horas en Cuerpos especiales. Y también el lunes abriremos una nueva semana de concurso con nuevos candidatos.

  • ¡RECUERDA! Si quieres participar, manda un mensaje al 619 441 746 y véndenos sus virtudes. ¡Te esperamos!

Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales

  1. 1

    Venta del Moro (Valencia)

    Población - 1.100 habitantes | Reclamo - está ubicado en la reserva natural de la biosfera de las hoces del Cabriel | Otras cosas típicas - Las fiestas de la Virgen de Lorenzo en diciembre, con un día de la hoguera en el que celebra toda la familia; tienen un diccionario autóctono 'andante', repartido por todas las calles.

  2. 2

    Argüero (Asturias)

    Población - 495 habitantes | Reclamo - el río, la playa de Merón y la cascada de la mexona | Otras cosas típicas - sus casas de hobbit, la ruta de los molinos, la comida como la fabada, los cachopinos y el pote de berzas y las fiestas de San Mamés en agosto, aunque la patrona sea Santa Bárbara en diciembre.

  3. 3

    Punta Umbría (Huelva)

    Población - 16.000 habitantes en invierno, 180.000 en verano| Reclamo - casi 20 kilómetros de playa | Otras cosas típicas - las gambas, la celebración de la Virgen del Carmen y los bosques.

  4. 4

    Castielfabib (Valencia)

    Población - 267 habitantes censados pero en invierno puede haber unos 20 | Reclamo - su castillo medieval y la noche de las hachas | Otras cosas típicas - las gachas, las fiestas de agosto y las de la Virgen de Tejeda en septiembre y la ruta de las hoces

  5. 5

    Puerto de Mazarrón (Murcia)

    Población - 11.000 habitantes | Reclamo - un faro del siglo XIX, el Museo del Barco Fenicio y el museo arqueológico | Otras cosas típicas - la montaña, las Gredas de Bolnuevo, la gastronomía murciana con caldero murciano, las marineras, el zarangollo y los michirones y las fiestas, que se distribuyen en cuatro momentos del año.