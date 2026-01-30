Letra en español de 'Streets of Minneapolis', la canción de Bruce Springsteen contra el ICE

Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Ariana Grande... Muchas estrellas del pop estadounidenses han alzado la voz para criticar las actuaciones en Minnesota del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ha provocado dos muertos por disparos en las últimas semanas.

Ahora, este 28 de enero, Bruce Springsteen ha publicado Streets of Minneapolis, una canción en contra del ICE y de Trump cuyo título alude a uno de sus temas más emblemáticos, Streets of Philadelphia, con la que puso el foco en el SIDA.

La letra de la canción —en inglés y parcialmente acústica— describe cómo "una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo / bajo las botas de un invasor". El instante en que homenajea a los ciudadanos de Minneapolis llega cuando canta: "Había huellas ensangrentadas / Donde debía de haber habido misericordia / Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve".

"Los matones federales de Trump golpeaban a / Su rostro y su pecho / Después escuchamos los tiros"

"Escribí esta canción, la grabé y os la entrego en respuesta al terror estatal que está sufriendo la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good", comenta Bruce Springsteen, mencionando a los dos ciudadanos muertos a manos del ICE. Sus nombres también aparecen en la letra de la canción.

Letra en español de 'Streets of Minneapolis'

Por el hielo y el frío del invierno

Al largo de la Avenida Nicolett

Una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo

Bajo las botas de un invasor

El ejército privado del DHS del Rey Trump

Las pistolas abrochadas a sus abrigos

Vino a Minneapolis para imponer la ley

O así va su historia

-

Contra el humo y las balas de goma

A la temprana luz de la aurora

Los ciudadanos representaban la justicia

Sus voces sonando por la noche

Y había huellas ensangrentadas

Donde debía de haber habido misericordia

Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve-

Alex Pretti y Renee Good

-

Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando por la neblina

Vamos a luchar para esta tierra

Y el extranjero entre nosotros

Aquí, en nuestro hogar mataron y deambulaban

En el invierno de '26

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

-

Los matones federales de Trump golpeaban a

Su rostro y su pecho

Después escuchamos los tiros

Y Alex Pretti yació muerto en la nieve

Aseguraron que fue autodefensa, señor

Sólo hay que no creerte los ojos

Son nuestra sangre y nuestros huesos

Y estos silbatos y teléfonos

Contra las mentiras sucias de Miller y Noem

-

Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando por la neblina

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

-

Pues dicen que están aquí para mantener la ley

Pero pisan nuestros derechos

Si tienes la piel negra o morena, mi amigo

Puedes estar interrogado o deportado a primera vista

En nuestros coros de "ICE fuera ahora"

Persisten el corazón y el alma de nuestra ciudad

Por el cristal roto y las lágrimas ensangrentadas

En las calles de Minneapolis

-

Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando por la neblina

Aquí, en nuestro hogar mataron y deambulaban

En el invierno de '26

Vamos a luchar para esta tierra

Y el extranjero entre nosotros

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

-

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera

-

Fuente: Genius