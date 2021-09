Muere GarridoFN, el streamer que emocionó a TheGrefg con su lucha contra el cáncer

Las redes sociales lamentan el fallecimiento del joven GarridoFN, un amante de los videojuegos que se dio a conocer tras compartir un directo con The Grefg contando su historia de superación.

A sus 17 años, GarridoFN dedicó sus últimos esfuerzos a sobrellevar el cáncer que padecía. El joven, que era un apasionado del videojuego Fornite y gran fan de The Grefg, se dio a conocer al gran público cuando el popular streamer lo invitó a compartir una conexión en directo.

"Este es uno de los vídeos más especiales y bonitos de mi carrera. Quiero que conozcáis a un chico que ha superado 2 veces el cáncer y es el más luchador del mundo", decía David a sus seguidores, emocionado por haber sido testigo de un testimonio tan duro pero a la vez optimista.

"Desde aquí, si alguien me ve y está con la enfermedad, que no piense en negativo", decía Garrido durante la charla. Sin duda, el joven mantenía una mentalidad positiva que lo convirtió en un ejemplo de superación para muchos jóvenes. Después del directo se deshizo en agradecimientos para TheGrefg: "Te debo una vida", le escribió.

Fue el pasado mes de marzo cuando TheGrefg lo acogía en su canal y a partir de ese momento sus seguidores comenzaron a aumentar, llegando a superar los 150.000 followers. Ahora, siete meses después de aquel encuentro, el streamer murciano ha compartido la peor de las noticias: Garrido ha fallecido rodeado del calor de su familia.

La familia de Garrido nos ha confirmado su fallecimiento esta tarde. Se me rompe el alma al ver como un niño luchador, bondadoso y con un gran corazón se nos va. Te cogí mucho cariño y me emocionaste con tus palabras. No te lo merecías. Descansa en paz, ídolo", ha escrito el streamer en su Twitter.