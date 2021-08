Piqué le desvela a Ibai el secreto de sus 'selfies' diarios en su primer directo en Twitch

Ayer domingo 15 de agosto, Piqué se estrenó en Twitch con un directo tras su victoria en el partido Barça-Real Sociedad. Al principio del streaming empezó él solo hablando con los espectadores, posteriormente se unió Ibai y los dos estuvieron charlando sobre diversos temas.

Antes de comenzar a hablar con el veterano de Twitch, respondió algunas cuestiones de sus seguidores quienes no dudaron en preguntarle por los selfies que sube a su Instagram todos los días y, finalmente, Piqué contó el porqué.

El motivo de sus 'selfies' diarios

"Todo el mundo me pregunta por lo de los selfies. A ver, ha llegado un punto en mi vida que a veces me aburro y nada yo Instagram no lo he utilizado nunca en mi vida, no le veo ninguna utilidad. Hay gente que le encanta enseñar lo que hace en su vida pero la verdad que yo no soy muy de eso", contó el futbolista.

El misterioso caso de los selfies de Gerard Piqué // Instagram @3gerardpique

Piqué continuó explicando: "Pero bueno, él otro día hablando con uno de los compañeros, que no voy a decir el nombre, me empezó a hablar del engagement de Instagram, de que él tenía mucho engagement y dije va, me voy a inventar cualquier cosa. Voy a empezar a hacer selfies simplemente por aburrimiento y por cachondeo. Y ahí estamos, haciendo un poco el gilipollas, supongo que algún día pondremos "the end" y se acabará el tema. Pero no, no hay nada más detrás, la gente decía que había algo publicitario, para nada".

Cuando ya se unió Ibai al directo reveló qué compañero le picó, fue Riqui Puig, quien también pasó a saludar a los espectadores, pues estaba en la casa de Piqué.

Piqué, Riqui Puig e Ibai // Twitch

El defensa del Barça ha asegurado que hará directo después de los partidos que se jueguen en el Camp Nou y así podrá comentarlo con todos los espectadores y pasarán un buen rato.