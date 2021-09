La bonita historia tras el primer tatuaje de Ibai Llanos: "Estoy muy emocionado"

Ibai Llanos se ha hecho su primer tatuaje.

El streamer de 26 años reconoce que nunca le atrajeron los dibujos en la piel y que nunca había pensado en hacerse uno... hasta ahora.

Este domingo Llanos ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al compartir la foto del dibujo de su perra Kena que le ha hecho el tatuador Pol Tatto Sstudio.

"Me apetecía desde hace tiempo y es algo que siempre llevaré conmigo", ha explicado Llanos. quien ha querido matizar que su foto no es promoción.

"Es muy bueno y os lo recomiendo, no es porque esto me salga gratis", ha aclarado el streamer, quien no quiere ir de influencer que no paga.

Ibai Llanos y Kena, una historia de amor de 15 años

Ibai Llanos ha compartido la foto de su tatuaje con cierta emoción:. "Me ha ha hecho ilusión. Estoy un poco emocionado", ha explicado en stories al explicar el porqué de su tatuaje.

No es para menos. Ibai Llanos lleva más de media vida con Kena. La perra cumplió 15 años el 25 de mayo y Llanos, de 26, lo celebró publicado un álbum de fotos de "la perra más bonita del planeta" en Twitter.

Su relación es tan estrecha que en su cumpleaños de 2019, Ibai Llanos definió a Kena como "uno de los seres que más felicidad me ha dado en mi vida".