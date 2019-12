Muere el rapero Juice WRLD, autor del éxito 'Lucid Dreams', a los 21 años

Jarad Anthony Higgins, conocido como Juice WRLD, ha fallecido a los 21 años tras sufrir una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago. El rapero acababa de aterrizar de un vuelo procedente de Los Ángeles y aunque ingresó consciente en un hospital de Chicago, lamentablemente murió poco después.

Por el momento se desconocen las causas de esta convulsión que le generó un paro cardíaco, pero según recogen varios testigos que se encontraban en el aeropuerto en el momento del incidente, cuando llegaron los servicios de emergencia el joven estaba sangrando por la boca.

Juice WRLD, que ganó el premio a Mejor Artista Emergente el pasado mes de mayo en los premios Billboard, era considerado una de las estrellas revelación del rap y el hip hop tras alcanzar la fama con su éxito 'Lucid Dreams', lanzado en 2018.

El joven rapero se dio a conocer a través de la plataforma Soundcloud, donde subía sus temas. Uno de ellos, 'All girls are the same', llamó la atención de la multinacional Interescop Records, con la que firmó un contrato valorado en 3 millones de dólares con tan sólo 19 años.

En marzo de este mismo año, su álbum Death Race for Love se posicionaba en el número 1 en la lista Billboard 200 y en julio lanzaba junto a Ellie Goulding 'Hate Me', una canción en la que declaraban la guerra a los haters de las redes sociales.

Además, culminaba un año lleno de éxito posicionándose entre los cinco artistas masculinos más escuchados del año en Spotify en Estados Unidos.