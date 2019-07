Ellie Goulding y Juice WRLD declaran la guerra a los haters de las redes en 'Hate Me'

La cantante Ellie Goulding acaba de estrenar 'Hate Me' con Juice WRLD, un tema en el que los artistas retan a los haters a decirles todo lo que realmente piensan.

Poco después del estreno de Flux' y 'Sixteen', Ellie Goulding estrena 'Hate Me' con Juice WRLD, tema que supone un nuevo anticipo del próximo trabajo discográfico, que todavía es un misterio.

Su colaboración con Diplo y Swae Lee en 'Close to me' ha supuesto un éxito en su regreso, aunque su dúo más reciente lo protagoniza con Clean Bandit para 'Mama', sin contar este nuevo 'Hate Me'.

"La verdad del asunto es que los humanos están locos y hacen cosas jodidas a la gente, y esa es la verdad", aseguró la joven durante una de sus últimas entrevistas, donde hablaba de este nuevo single en colaboración con Juice WRLD.

En el vídeo vemos a Ellie mirando el teléfono en varias ocasiones, pero también fotografiando un muñeco de budú, símbolo que representa todas esas personas que desean el mal a través de las redes.

La intérprete debutará en el Festival Rock in Rio el próximo 27 de septiembre para sustituir a Cardi B. Además, la cantante ha puesto su granito de arena en el disco 'For The Throne', inspirado en el universo 'Juego de Tronos', con el tema 'Hollow Crown'.