El Museo de Cera Madame Tussauds crea 13 figuras de cera de Taylor Swift en el 'The Eras Tour'

Taylor Swift no para ni un segundo en recopilar éxitos. El mayor logro de su carrera probablemente haya sido haber recuperado los derechos de su música, pero este 2025, aunque atrás queda ya el The Eras Tour, la artista no para de generar y estar en boca de todos.

Gracias a la gira más rentable de la historia, la cantante se mantiene en la cima de la industria musical, y recientemente ha anunciado que Channel 4 ha decidido plasmar la carrera de la estadounidense en Taylor, un documental que reflejará "la vida y el legado" de Taylor Swift.

Ahora, otra corporación también busca realzar el éxito de la intérprete de Love Story: se trata del famoso Museo de Cera Madame Tussauds, que está llevando a cabo un proyecto de lo más ambicioso.

Tal y como han anunciado, el famoso museo de figuras de celebridades de lo más realistas han creado 13 nuevas figuras e Taylor Swift, inspiradas en todas sus épocas musicales, reflejadas en la gira The Eras Tour.

Cada una de ellas está basada en los outfits más célebres de la artista en cada una de sus eras, pasando de su famoso mono de Reputation al traje de chaqueta en Lover. Según ha adelantado Madame Tussauds, las figuras a tamaño real "estarán ubicadas en 13 lugares diferentes alrededor del mundo".